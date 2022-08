El lateral izquierdo de Motagua Diego Rodríguez ha dejado las lesiones y advierte que no va a soltar la titularidad

Rodríguez es un futbolista con formación merengue, hizo las inferiores en Olimpia , debutó en 2018 de la mano de Carlos Restrepo con los leones, pero al no tener más minutos decidió irse a la Liga de Ascenso con Parrillas One por seis meses hasta ser llamado por el técnico Raúl Cáceres para integrar el proyecto del Real de Minas en la Liga Nacional y luego fue fichado por Motagua.

Sobre su regreso a las canchas exteriorizó, “que siento una alegría tremenda por haber regresado a las canchas porque he sufrido mucho desde afuera, mucho”.

Por lo tanto Rodríguez, quien renovó por dos temporadas con el conjunto motagüense, subrayó que no se pueden dar el lujo de perder puntos en casa.

Por último, adelantó que no soltará la titularidad por el carril izquierdo del Ciclón Azul y aseguró que, “para eso he trabajado en todo este tiempo, para estar en la titularidad y no la vamos a soltar”, cerró Diego, quien mientras era suplente en la era Diego Vázquez con Motagua, en la Selección Nacional que dirigía Fabián Coito, fue titular indiscutible.

