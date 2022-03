El torneo de reservas se reactiva hoy en Honduras: El reglamento, horarios y partidos de la jornada 1

¡La espera terminó! Después de dos años de inactividad, hoy 1 de marzo comenzará a rodar el balón en el Torneo de Reservas de la Liga Nacional de Honduras.

La primera fecha iniciará mañana simultáneamente con todos los juegos a las 3:00 pm y contará con la participación de los 10 clubes de la primera división que límite de edad a los 18 años.

Juegos a seguir en la jornada 1

Los primeros desafíos de esta competencia juvenil darán inicio con tres clásicos vibrantes: Olimpia vs Motagua, Victoria vs Vida y Real España vs Marathón.

¿Cuál será el formato de competencia?

El campeonato se desarrollará así: fase de clasificación (dos grupos de 5) y fase de hexagonal final donde clasificarán los primeros tres clubes con mayor puntaje de cada agrupación y se enfrentarán todos contra todos en dos vueltas.