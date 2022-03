$!El otro yo de Elías Burbara: Jugador que deseó, la historia del fichaje caído de Juan Vieyra, su primer carro y todas sus confesiones

La entrevista estaba pactada para las 4:00 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula, escenario donde un niño de familia españolista comenzó a amar los colores aurinegros por un héroe inmortal del Real España de los 90’s: Camilo Bonilla. VER MÁS: Gerson Chávez, de ser relegado en LA Galaxy, a convertirse en seleccionado Elías Burbara, producto del buen andar de su equipo, llegó de buen ánimo y con una sonrisa de oreja a oreja. Subimos al palco del club y de repente comienza a contar el gol que marcó su niñez como aficionado del equipo sampedrano. “¿Te acordas las bancas viejas del Morazán, que eran se cemento y que salían aquí en silla?. Tengo el vivo recuerdo de estar parado en esa banca —señala con su mano derecha de palco hacia silla— cuando Camilo Bonilla estaba metiendo un gol de mediacancha contra Motagua”, dice. “Ese recuerdo lo tengo vivo ahí, Bonilla pateó enfrente de mí. Hablando de niñez de fútbol, tengo ese recuerdo. Andaba con mis tíos y hermanos, estaba parado en el cemento encima de la banca”. Así comenzó la plática con el presidente del Real España. La alegría de jerarca aurinegro es palpable. En la entrevista habló de forma breve de la llegada de Héctor Vargas. Le da un voto de confianza a Bolillo Gómez y aclara la novela del fichaje caído de Juan Vieyra. Dice que el Tato García lo llamó para decirle que fichara por Marathón.

LA ENTREVISTA: Ya más desestresado con la actualidad del Real España... ¿Está ilusionado?

La ilusión nunca se pierde, realmente uno como presidente siempre sueña con dar lo mejor por la institución y por muchos tiempos de vacas flacas que sean, uno siempre se ilusiona con el título. Siete juegos al hilo ganados, ¿qué fue lo que hizo Héctor Vargas para darle un cambio radical al club?

La experiencia del profesor Vargas pesa. Nosotros teníamos los problemas bien marcados e identificados y él con la experiencia que tiene llegó, supo resolverlos y dio esos ingredientes extras que a veces se necesitan en el fútbol, que no se aprenden, que no están en ningún panfleto y que no se estudian, son esos elementos extradeportivos que a veces faltan y el profesor tiene todos esos ingredientes. ¿De qué problemas habla?

Temas meramente internos. Hay ocasiones que ves la parte deportiva, tenes buen plantel, miras el cuerpo técnico y está bien, ves la parte administrativa trabajando bien, ves la logística y está al 100% pero a veces todas las piezas es difícil que se engranen y que hagan que la máquina funcione muy bien. Es inexplicable, simplemente pensábamos que necesitábamos refrescar el ambiente y qué mejor que con el profesor Héctor Vargas. Ya días querían tener a Vargas en la máquina...

Sí, obviamente el profesor tiene el currículum para estar en un equipo grande y cuando un equipo se queda sin técnico sale la lista de todos los posibles candidatos y siempre aparece el profe Vargas. Desafortunadamente cuando él estaba sin trabajo nosotros estábamos con técnico y cuando nosotros andábamos buscando entrenador él tenía trabajo, entonces nunca se habían dado los tiempos. Esta fue la primera vez que coincidimos entre la búsqueda y que él estaba disponible para que se pudiera dar.

Carlos Pavón dijo que dejaba de ser Real España mientras estaba Vargas.

Creo que son comentarios a la ligera, yo sé que adentro de las venas de todo exjugador españolista corre el color amarillo, no creo que se llegue a teñir tan rápido. Estoy seguro que cuando Carlos vea los resultados y el trabajo que se está haciendo le garantizo que todo va a estar bien, que no se preocupe. Ahora se viene el clásico. ¿Sería doloroso perder ese buen andar contra Marathón?

Son tres puntos más. Ganar a Marathón y perder contra Real Sociedad o viceversa sería prácticamente lo mismo, no nos calentamos por un juego o nos enfríamos más por otros. Ya en un nivel profesional tenemos que ver cada partido de la forma más seria posible y lo que está en juego es igual o superar nuestra racha de partidos ganados para luego quedar a toque de igualar la de toda la liga. - SOBRE LA DEBACLE DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS - Como hombre de fútbol y que sabe mucho, ¿qué pasó con esta selección?

Hay veces que son cosas inexplicables porque tenes generación que quedó cuarto lugar en unas Olimpiadas, una generación que fue subcampeón en Panamericanos, bi subcampeón de Preolímpicos, realmente no es un tema de jugadores... no sé. Lo mismo que te explicaba del equipo antes. Tal vez era un tema que todos los engranajes caigan por sí solos para que las cosas funcionen. Tal vez eso hace falta, algo que logre unir jugadores, cuerpo técnico, directivos, prensa, afición, hace falta esa magia en esa selección, aunque realmente los que tienen que venir a aportar eso son los dirigentes y el cuerpo técnico. ¿Aspira a un puesto en la Federación de Honduras?

Suficiente chamba tengo ya (risas). Pero sí, estamos en la mejor disposición de colaborar con todo lo que las autoridades de la Federación necesiten, estamos a las órdenes de ellos y si toca, toca. Aquí uno no está por beneficio personal sino por el beneficio del fútbol así que si toca, estamos a la orden.

Todo mundo pide la cabeza de las actuales autoridades. ¿Usted qué opina? ¿Son culpables los federativos?

No podemos señalar a una persona cuando todo va tan mal. Si hay una buena organización, si hay un buen equipo, un buen cuerpo técnico y si falla uno no se nota, no debe notarse cuando falla una persona. Cuando las cosas suceden como sucedieron realmente es porque todo mundo falló, incluido los aficionados, periodistas... es imposible que Honduras esté en el último lugar de la tabla, o sea, para estar en donde estamos es porque no se hizo una cosa buena. No es un tema administrativo, no es deportivo, es eso extra, ese ambiente e ingredientes que hacen que todo se fusione y caiga en su propio eje y que todo funcione pero para eso necesitas esos detallitos especiales. No hay que señalar a alguien en específico, tiene que ser un desastre completo para que suceda lo que está sucediendo. ¿Para usted Bolillo debe seguir en la Selección independientemente lo que pase en estos partidos?

No podemos dudar de la capacidad del Bolillo Gómez. Tiene varios mundiales, tiene eliminatorias, tiene Concacaf, tiene un prestigio muy importante en el fútbol. Si tu preguntas saquemos al Bolillo ¿a quién vas a traer? te va a salir un listado de cien candidatos. ¿Qué no tiene el Bolillo que tenga un candidato nuevo? o sea, no le falta nada. No es un tema de técnico y si lo quieren cambiar, cámbienlo, pero el que va a venir no vendrá a hacer nada diferente, ya lo probamos con Coito, estaba Fabián, lo cambiaron y no pasó nada. Realmente no es un tema de técnicos esto. - ELÍAS SE ABRE CON DIEZ - Hablando de otros temas... ¿Dónde realizó sus estudios?

Aquí en San Pedro Sula. Egresado del Instituto La Salle, luego la universidad sí en los Estados Unidos y luego regresamos a trabajar. ¿Su niñez cómo fue?

Bien, normal, familiar, muy pegado a la familia, de casa. Por ahí se me vienen algunos recuerdos que no se me olvidan, ya que estamos aquí en este escenario, se me vienen muchas a la mente.

¿Qué es lo que más recuerda de su etapa de niño?

Las amistades de uno, las vivencias, los viajes, ese tiempo en familia, eso es lo que más le queda a uno. La educación y gracias a esas anécdotas y ese buen inicio recto y bien hecho fueron la base para ser el Elías de ahora. ¿Era buen estudiante o era de esos que llamamos garroteros?

Había que pasar, va... (risas). ¿En su etapa de adolescencia fue mujeriego?

No, tranquilo, bien portado (risas). ¿Desde cuándo está a cargo del Comisariato los Andes?

En 1998 comencé a trabajar en el negocio, luego hubo un tiempo que se interrumpió por los estudios universitarios, en el 2005 regresé y a trabajar desde abajo. Primero manejaba un departamento, luego otro y ahora en la dirección, donde estoy desde hace unos seis o siete años. Fuimos escalando poco a poco. Mi papá era la cabeza de la organización y cuando fallece ya asumo uno de los negocios y mi hermano el otro. ¿Cuánto tiempo le consume estar a cargo del negocio?

Esto es tiempo completo. Más bien me las tengo que ingeniar para darle tiempo al Real España. Fuera del fútbol y de su empresa, cuál es su principal pasatiempo. ¿Qué otras actividades realiza y que lo apasionan?

Realmente el tema extracurricular casi que lo abarca todo Real España, a un 95%. Luego está la playa y la pesca y de ahí estoy retirado de todo lo más que tenía antes. Retirado del golf, del PlayStation y de todo lo demás que en su momento me gustó y ya sin tiempo porque primero está la familia, después el negocio y el Real España y no busques más tiempo que no hay.

¿Cuál es el jugador de Liga Nacional que a usted le gustaría tener en Real España?

Creo que hemos conformado un buen equipo, creemos que a este equipo no le hace falta nada... —lo interrumpo y le digo que dé un nombre— Una vez contesté una pregunta así y mi respuesta fue Michaell Chirinos. Obviamente necesitábamos ese tipo de jugador ahí en aquella ocasión. Ahorita si me tocase con los ojos cerrados pedir uno, no sé, creo que me mantengo con la misma respuesta, me gusta el Real España como está y posición por posición. Si me preguntas qué defensa cambio con alguien de Motagua, te digo que ninguno, qué volante cambio con el de otro equipo, te digo ninguno, por qué atacante cambio a Ramiro Rocca y te digo que con ninguno.Hoy sí te puedo decir que los jugadores que quisiera están en mi equipo. ¿Cómo le gustaría retirarse del Real España el día que le toque hacerse a un lado?

El legado que estoy dejando, uno de cumplimiento y de honestidad. No han visto al Real España involucrados en ningún escándalo. Hemos sido honestos en el trabajo, nos costó aprender, obviamente, hace seis años que entré en esto hacía muchos relajos, pero era la misma falta de experiencia. Hoy creo que somos más cautelosos en el accionar del equipo y más bien se están viendo mejores resultados. Hace dos años salí diciendo en medios que íbamos a arrancar un proceso nuevo y me han hecho cualquier cantidad de memes con ese proceso pero realmente hoy, por poner un ejemplo, tienes tres o cuatro porteros que son de nuestra casa, un lateral izquierdo y defensores centrales que trajimos a los 20 años, los laterales vinieron de 22 años, Gerson Chávez de la casa, nuestro creativo de la casa, estás viendo nuestras reservas... Realmente si me hubiera tocado fichar a esos jugadores hoy no hubiera tenido el presupuesto para hacerlo entonces tuvimos que hacer esos jugadores. Hoy viene lo más difícil que es sostenerlo porque la media no supera ni los 25 años y si pones la banca y los cipotes entonces el promedio es de 23 años. Tenemos equipo para cinco años, no importa quién sea el técnico, el presidente, solo es de cuidar las finanzas.

Cómo se autodefíne Elías Burbara como presidente. ¿Qué le gusta de lo que hace y qué no?

He dado libertades con los directivos para que deseen con el equipo, quien quiera colaborar, quien quiera aportar ideas, ha sido una junta directiva de puertas abiertas y eso ha hecho que haya cierta armonía en lo interno de la directiva, obviamente siempre hay alguien pensando diferente. En la parte deportiva siento que le he quedado debiendo a la afición, pero al mismo tiempo le digo a la afición que tenga confianza en lo que se está haciendo porque lo que no se hizo en los últimos tres años, en los próximos cinco va a venir con creces. Cuando salimos campeones en el 2017, llevábamos cuatro sin serlo, pasaron dos años y perdimos semifinales, todo fueron grandes inversiones y grandes equipos. Salió Tato, entró Restrepo, salió Restrepo, entró Medford, íbamos camino a lo mismo del mete, saca, mete, saca y por cuestiones de suerte salíamos campeones entonces dije que no podíamos seguir así y había que comenzar un trabajo de cero. El promedio de cuatro años ya me lo pasé, probablemente ya hubiera salido campeón con el mismo trabajo de la forma anterior probando a ver qué sale pero en el próximo ciclo en vez de ganar un título, tengo la esperanza que sean tres, cuatro o cinco. Se ha hecho el trabajo y creo que se mira. No es de balde que tenemos la mayor cantidad de puntos en la tabla general, en la final no sé qué pasó ahí, fue un golpe tan duro que no nos recuperamos en la primeras cuatro jornadas. El legado será ese, estoy claro que no me voy a quedar siempre, Mateo Yibrín se quedó 14 años, y ni loco me quedo 14 años (risas) el récord de años no se lo voy a quitar a Mateo definitivamente pero sí ya debería de empezar a aparecer otra persona cerca de la institución para que comience otra transición en el mediano plazo.

¿Qué jugador y qué técnico se arrepintió de haber fichado?

Te voy a hablar de lo que me arrepiento. Me arrepiento de haber sacado a Primi Maradiaga, por ahí me queda el paréntesis que dos meses salí campeón pero si nos vamos dos años después, me di cuenta que había perdido más sacando a Primi que ese título que ganamos. Mucho jugador que venían con buena proyección con él y a los dos años tuve que comenzar de cero, de ahí me hubiera gustado que Carlos Restrepo hubiera continuado. Le dije de todo para que siguiera y me dijo ‘presi me voy’ y no hubo forma. La metodología de trabajo de él era muy buena, poco pasivo pero el trabajo se estaba haciendo bien.

¿Y el jugador que se arrepiente de haber fichado?

Hay varios en esa lista (risas)... todo jugador tiene su tiempo y su momento. A veces los agarras antes del momento y a veces después del momento y en ocasiones tienes la suerte y se agarran en el momento. No es un tema del Real España ni del jugador, te puedo hablar de temas en el extranjero para no entrar en compromisos. Un Kaká y un Bale en el Real Madrid y un Coutinho en el Barcelona, son cosas que no se comprende entonces no es el equipo ni el jugador.

¿Qué es lo más extravagante o exagerado que le ha pedido un jugador?

Creo que hemos aprendido a apuntar bien y no hemos andado buscando jugadores impagables. Todos los jugadores saben que aquí vienen a un buena familia, a una buena organización, a un club serio y responsable que no tira la casa por la ventana, me ha tocado sacar jugadores que no he querido sacar por temas de presupuesto. Un ejemplo, la salida de Alfredo Mejía, no lo queríamos sacar pero no podíamos mantenerlo tampoco, hubiera sido irresponsable, tal vez cuando regrese de Grecia no haya quedado resentido y podamos ficharlo de vuelta. Si sé que un jugador va a andar pidiendo fortunas, ni le pego una llamada. Real España da carros o terrenos por concepto de primas ¿han llegado a pedirle eso?

Para pedir todo mundo pide. Uno me dijo ¿y la prima? saludámela, le dije (risas). Es un tema de tener un contrato profesional, es más, cambiamos la modalidad porque como los torneos son inestables, a veces son nueve, diez u once meses, que ya casi que estamos firmando pagos anuales y ya lo estamos diviendo al gusto de uno, entonces ya le pido a los jugadores que en el monto incluyan todo lo que quieran y que no anden que el premio, que el condicionante, tiene que ir todo incluido y nos ha funcionado todo bien. He identificado que sacar a Primi fue un error de su gestión y un acierto que es el plantel que ha confeccionado, ¿Dígame dos aciertos y dos errores más que ha tenido al frente del Real España?

—Suspira y espera 10 segundos para responder — Haberme quedado sin un nueve probado cuando sacamos a Omar Zalazar, creo que no lo tuvimos que haber sacado hasta que ya tuviéramos a su suplente, como cuando salió Nicolás Cardozo, que cuando salió ya estaba Zalazar. Real España sufrió mucho cuando salió, no tener su reemplazo nos hizo mal. Lo otro, con la salida de Daniel Uberti hubo una laguna en la inteligencia deportiva. Le confiamos el proyecto deportivo al cuerpo técnico y no es que no estaba bien, yo quise darle al cuerpo técnico todo el poder y creo que ese fue un error, siempre tuvo que haber un director deportivo encima del cuerpo técnico y ahorita con Javier Delgado todo fue corregido. Y en los aciertos, Javier es un acierto y el otro es el tema administrativo. Hemos montado una buena organización para estar ordenados, tanto financiera y legalmente, hemos sido responsable con la administración del club.

Por qué Real España exporta pocos jugadores a ligas importantes en el extranjero.

Lo mismo. Quizá la falta de un director deportivo, la constancia o ese nuevo proceso que no terminaba de reventar, realmente, te soy honesto, no teníamos a quién exportar, vamos al grano. Ya hoy aparece un joven de 18 años y todo mundo cae como avispa, más bien tengo que empezar a espantarlos a todos. Mucho jugador joven con todos los procesos de selección pero sin los focos, hoy todos esos jugadores ya tienen los focos encima de ellos, Bolillo Gómez hizo una convocatoria de seis jugadores a la mayor, hubo un problema con uno y el que llama para suplirlo es otro del Real España. Hay siete jugadores del equipo y son los frutos del trabajo. No es por nada que el club está al tope de la tabla. ¿Por qué un portero como Buba López sigue en la Liga Nacional y no en el extranjero?

Dos veces estuvimos cerca de cerrarlo en la MLS. Ambas veces les dije ‘si’, parecíaque yo me estaba deshaciendo de él. Una vez se lo llevaron a prueba a Los Angeles FC. Hicimos el trato, pasó un año y al año o devolvían al jugador o me mandaban el cheque y me quisieron cambiar el trato y vi muy poco formalidad en el tema, te soy honesto, entonces le dije al representante ‘traémelo’ porque no me estaba respetando la palabra. Querían otro préstamo con otros valores y no me gustó la propuesta que recibí esa vez. La segunda vez ya estaban esperando el ‘ok’ del técnico, fue después de lo del LAFC. Me llamaron y me dijeron ‘se decidieron por la otra opción, no por Buba’ solo porque el otro portero medía 2 metros 10, y bueno se respeta y a los meses miro que a ese portero le metieron como cuatro goles y les escribí ‘por eso no dejaste a Buba’ y no me volvieron a responder. ¿Qué jugador cree puede marcharse pronto al extranjero. ¿A quién le pone su ficha?

Buba, obviamente, es el referente, el número uno, merece salir. Estamos buscando la forma que salga y ya no por un tema económico sino más por un tema de marca, de Real España, poniendo jugadores afuera. Se ha quedado dos veces sin contrato y se va a quedar por tercera vez ahora pero las puertas están abiertas para él como para el club y ojalá pueda salir y que esta vez tenga suerte. De ahí Devron García, ya va ganando la madurez y liderazgo suficiente para manejar cualquier defensa, él está listo y el tercero tendría que ser un prospecto, tal vez Marco Aceituno o Franklin Flores que lleva una buena proyección. Tal vez con un par de llamados a la selección ya tenga la vitrina que requiera.

¿Qué pasó con el fichaje caído de Juan Vieyra?

Me di cuenta que lo cuentearon todo. Mirá, a principios de enero, lo negociamos, lo cerramos, lo pactamos, mandamos el contrato, el hombre fua hacerse la vacuna de la fiebre amarilla, tiquetccompardo al final de repente me habla el representante y me dice que le dieron malas referencias, que la familia, me echó un gran cuento y me dijo que se quedaba, bueno, ni modo dijimos, seguimos buscando, apareció Ezequiel Denis lo fichamos, lo trajimos y era tema olvidado. En eso aparece en el Marathón, raro, obviamente. No quisimos poner opinión, simplemente vimos algo raro. Al tiempo me voy dando cuenta que el Tato le pegó una llamada y le tiró los cien cuentos habidos y por haber y le dio vuelta al fichaje, pero bueno, cada quien defendiendo lo de uno. Me la debe ese jodido. - MANO A MANO CON ELÍAS BURBARA - Cuál fue su primer carro

Un Mazda doble cabina, año 98’. Cuál fue su primer sueldo en su primer trabajo

Te lo voy a exagerar,cinco mil lempiras allá por el 98’. Que hizo con su primer sueldo

A la parranda, directo (risas) Marca de ropa preferida

Polo, pero no que tengas alguna preferencia por esa marca, sino que me gusta sus estilos y porque es ropa floja.

Red social que más utiliza

Twitter. Qué soñaba ser cuando era niño

Futbolista creo yo. Su ídolo de infancia

Batman. El ídolo de ídolos del Real España cuál es

Carlos Pavón, obviamente. El jugador que siempre quiso fichar para Real España

Lo que he querido fichar lo he fichado. El jugador que pensó tenía cualidades para ser referente y se estancó

No le pierdo la confianza todavía a Jhow Benavídez. No te la respondí en pasado, te la respondí en presente, todavía tengo esperanzas que sea el que queremos que sea. El mejor futbolista en la historia de Honduras

Carlos Pavón. El clásico es contra Marathón u Olimpia

La disputa del clásico local. Contra Marathón. Un directivo al que ve como espejo

Quiero crear mi propio prototipo. Un restaurante para una cena romántica

No soy de calle, pero te voy a poner Wine & Tapas. Su película favorita

Lion King, pero ya me dan alergia los leones, eso cuando era niño (risas).

Qué serie está viendo ahora mismo

La empecé hace años y ahí la llevo. La ley de los audaces. Su libro preferido

La biblia. Su plato de comida favorito

Ovejo relleno. Cerveza o trago

Pura Salva Vida, vos... ¿Qué música escucha?

Fijate que siempre ando cambiando de género. Lo último que me ha estado pegando un poco, este cantante que se llama Camilo, que es como un reguetón. ¿Le gusta la música de Bad Bunny?

Hay un par de canciones ahí, pero todavía no estoy convencido si ir al concierto, tengo hasta noviembre para decidirme (risas). ¿A qué hora se duerme y a que hora se despierta?

A las nueve de la noche ya estoy desvelado. Ocho u ocho y media ya estoy acostado. Si no estoy viendo noticias deportivas, estoy dormido. Me despierto a las seis de la mañana. ¿Qué no debe faltar en la refrigeradora de su casa?

Leche para el cereal. El país más bonito que conoció

Por mi luna de miel anduve por Tahití, en el Pacífico Sur, pero te la voy a cambiar; Honduras.