$!Gerson Chávez, de ser relegado en LA Galaxy, a convertirse en seleccionado nacional: “Nunca imaginé que iba a comer del fútbol”

Desde hace seis años pertenece a las filas del conjunto sampedrano, estando cuatro años en las reservas especiales y dos en el primer equipo.

“Yo he sido buena persona y eso me ha ayudado para que Dios me bendiga con muchos logros, los cuales he tomado con mucha humildad. En el ámbito deportivo, todo lo que he conseguio y donde estoy hoy es porque en el camino he aprendido a escuchar a los entrenadores con los que he estado”, afirmó.

Asimismo, el hondureño destacó que ser futbolista no es nada fácil ya que cada uno debe alcanzar su máximo nivel y lo más importante es saber mantenerlo en cualquier circunstancia.

“Lo indispensable es el profesionalismo. Con mi reciente salida a Estados Unidos yo me di cuenta que no solo se debe entrenar por cumplir. Allá todo el grupo entrenaba en conjunto por la mañana, pero en la tarde, cada jugador lo hacía individualmente y eso me gustó mucho porque queda a conciencia de cada quien sus ganas de trabajar”, recordo Chávez.