$!Pablo Lavallén encuentra su fórmula en Olimpia y ya tiene un equipo base para la búsqueda del Pentacampeonato

Encontrar un equipo base no es tarea sencilla para los entrenadores que encuentran equipos que posean un plantel amplio y con mucha calidad, más aún si se llega a un torneo que está iniciado y se desconoce al país y la idiosincrasia del futbolista local.

Este ha sido el caso de Pablo Lavallén, técnico argentino de Olimpia, que tomó por sorpresa su llamado de Honduras para asumir el cargo que le heredó su compatriota Pedro Troglio dejando a los leones como tetracampeones.

La labor de Pablo no ha sido sencilla, su estilo de juego es distinto al de Troglio e implementar su nuevo sistema no es algo que logrará de la noche a la mañana, aún así, Olimpia hasta la fecha 11 del torneo es líder indiscutible pese a algunos baches que ha sufrido con derrotas dolorosas y no haber podido ganar partidos clásicos como ante Real España, Marathón y Motagua en la primera vuelta.