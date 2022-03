$!Elías Burbara reacciona sorprendido con las fuertes declaraciones del Potro Gutiérrez y también habla de su relación con Héctor Vargas

Vamos jornada a jornada. Estamos contentos obviamente por la reacción del equipo, pero no sirve de nada estos triunfos si no ganamos los juegos de mayo que son los importantes.

¿Siente que los futbolistas no se estaban esforzando lo suficiente con el DT anterior y si es motivo de preocupación que este comportamiento se haya dado en su club?

Si este camerino no fuera profesional, no hubieran reaccionado de la manera que lo hicieron. Así que no debería preocuparme por nada. Nosotros siempre vamos a respaldar a este grupo de jugadores, confiamos en ellos, y sabemos que pronto nos van a dar las alegrías que la afición está anhelando.

Y precisamente debido al cambio inmediato en los resultados apareció la frase que le “hicieron la cama” al Potro ¿usted cree que pasó algo raro o a qué atribuye la mejora de resultados?

No hay semejante cosa cercana a eso. No caigas en frases callejeras. Simplemente a veces las cosas dejan de funcionar. No creo que sea culpa de Raúl, ni de los jugadores. Simplemente los engranajes de la Máquina no se alinearon como debieron desde la final hasta la jornada 4.

¿Recupera la ilusión de poder pelear el título nuevamente?

Esa ilusión es innegociable. Siempre estaremos anhelando un nuevo titulo.

¿Qué le ha gustado de esta nueva etapa?

Ver a la afición ilusionada. Nos debemos a ellos, y el estado de ánimo de ellos es muy importante para nosotros.