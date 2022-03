Héctor Vargas y su buen momento con Real España: “Gracia para mí, pero mal para el ‘Potro’ que se tuvo que ir”

Sobre el accionar de sus jugadores fue claro en que “me baso en la calidad de los jugadores que tengo, como el mejor portero de la liga -por eso el resultado de la cantidad de goles que tenemos- yo tengo futbolistas que los he hecho debutar, pero hay otros que los vengo conocimiento. Hay una buena comunicación con todos y eso nos ha hecho llevar los resultados. Es un grupo fuerte y eso se refleja en la cancha”.

Y agregó: “Gracia para mí, pero mal para el Potro que se tuvo que ir por los resultados, a mí me ha tocado salir de clubes; estos partidos son tan pronto por el conocimiento que tengo de los futbolistas, pero quizá otro técnico hubiese tardado más. Yo pongo mi granito de arena y ellos lo usan para sacar los resultados”

“El momento es bueno para el equipo, venía de un torneo bueno con subcampeonato con todas las chances de hacer un buen torneo, el problema fue el comienzo y fue complicado por el virus (coronavirus) y nosotros somos parte del filtro que tienen los equipos cuando las cosas no funcionan”, se escuchó del timonel ante los micrófonos en rueda de prensa.

“Eso me pone más nervioso porque si ganábamos estos seis puntos íbamos a pelear el primer lugar y la gente me nos va a meter esa presión, pero es lindo, es muy bonito para el técnico estar siempre con la posibilidad de pelear un campeonato, esa bendición me la dio el fútbol (8 veces ganador de las vueltas), mis jugadores entienden lo que les pido, hoy jugaron a ganar y el resultado lo refleja”, cerró.