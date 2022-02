$!Héctor Vargas: “Si le ganamos a UPNFM y Vida en las próximas jornadas, Real España es serio candidato para pelear la cima”

“Conocerlos bastante, saber de qué manera pueden jugar, acomodar en poco tiempo (algunos factores). El equipo viene de hacer una buena campaña y tiene buenos jugadores. No vine a inventar nada, sólo llegué a agregarle algunas cosas, como el cambio de ritmo, el juego de frente; los jugadores aceptaron y lo llevan a cabo con facilidad gracias a su calidad. Estoy contento porque hay un buen plantel, se pueden equivocar, pero el esfuerzo no lo voy a negociar. Están trabajando duro y lo demuestran en la cancha”.

“Las cuatro derrotas no se esperaban, se presentaron varios casos, como los de Covid, pero ellos vienen de ser subcampeones. Lamentablemente, no fue el mejor comienzo. Sólo retoqué algunas cosas que miraba desde afuera. Aún falta mucho por recorrer, pero los jugadores ponen todo el empeño para hacer lo que les pido y está funcionando”.

Conocimiento del equipo

“Debo de corregir algunas cosas, pero aún estoy conociendo como el estilo de juego de Ezequiel Denis y ver a otros muchachos para que puedan rendir. Corregir se me hace más fácil ganando, pero debemos seguir mejorando como en la recuperación de balón. Por ejemplo, Gerson Chávez se ganó una amarilla (44’) que no estaba presupuestada, y tuve que cambiarle (entretiempo) para que no lo expulsaran. Si le ganamos a la UPNFM y también al Vida en las próximas dos jornadas, somos serios candidatos a pelear el primer lugar”.