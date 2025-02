Emilio Izaguirre cuenta porqué incursionó en la política, quién lo convenció y el acuerdo que ya tiene firmado

Le hice una propuesta que, si se ganaba, en papel firmado, yo sea el Comisionado de Deportes y así ayudar a todo el deporte del país. Eso es lo que yo busco, poder ayudar al deporte. Por eso he estudiado, sigo estudiando; eso es lo que busca uno de poder ascender y ahí es dónde puedo apoyar. Yo nunca pienso salir de Motagua, donde me han dado la bendición de ayudar desde reservas y mayores.

Es bien difícil, a mí nunca me ha gustado la política, nunca he votado. En noviembre me buscó Jorge Cálix y me pidió que fuera parte de su campaña, que lo ayudara. Lo pensé, fue una decisión muy difícil; mi familia no estaba de acuerdo y mis seres cercanos.

Fue el primero que me buscó. Yo nunca fui de ningún partido, pero fue el que vino (Jorge Cálix) a buscarme personalmente; luego me hablaron otros, pero soy un hombre leal y de palabra, el que me conoce lo sabe. Yo investigué todo lo de él (Cálix), es un precandidato joven, mucha energía y ganas de mejorar al país. Yo estoy para apoyar a Honduras, no busco enemigos; ya que siempre vienen ataques. Yo no hablaré mal de nadie, sino que ayudar y poner mi granito de arena para el país.

Lo que me pagan los jefes trato de invertirlo y darle todo a los muchachos: tacos, tenis y todo eso; hasta más ponemos. Siempre trato de conseguir amigos para que aporten a las Ligas Menores. Maco Tulio Gutiérrez hijo aporta bastante, ya que en Ligas menores tenemos más de 300 niños y siete técnicos, donde ningún padre paga desde la Sub-11 a la Liga Mayor y todo es pagado por Fundación Guticia y lo que me toca a mí. Esos son ejemplos que busco para otras disciplinas y así los padres no paguen la formación de los niños.

Yo le pedí tres condiciones: Mi suplente, Comisión Condepor y donar todo mi sueldo. Yo no estoy aquí en el fútbol por dinero, yo estoy por aportar; gracias a Dios me dio muchas bendiciones; tengo inversiones, tengo todo. Quiero que quede claro, yo no estoy por dinero, le puedo demostrar a toda la gente que está metida en política que el dinero del pueblo es para el pueblo. Yo donaría todo lo que reciba, yo ni viáticos recibiría, gracias a Dios yo estoy bendecido y no necesito nada.

Yo no he hecho campaña, nada, yo espero que el suplente me apoye en todo. La idea es poder apoyar al país con el deporte y estamos viendo eso.

El fútbol para mí es todo, lo que me apasiona y más Motagua, un sentimiento lindo. Eso es lo que me ha dificultado, pero pensando en el país y ayudar al deporte. Yo tengo varios amigos en diferentes disciplinas deportivas que no tienen apoyo. Mario (Moncada) ha hecho un gran trabajo, pero nosotros estamos quedando mal ante Centroamérica con las Ligas Menores, son un desastre. Ahora en La Vega será sintética y se tendrá que pagar. En lo sintético en el Birichiche, juegan dos años y después tienen problemas de cartílagos, ligamentos. Las Ligas menores no pueden jugar en sintético, ni canchas de tierra. Lo mismo las otras disciplinas también que no tienen apoyo.

No, nunca y ni sé dónde me toca. Una vez me dijeron que me tocaba en el San Martín en la 3 de mayo, yo nunca me había metido ahí, cómo iba ir en las últimas elecciones. Ahora que me enrolé, espero me toque cerca. Ahorita dónde me toque tendré que ir.

No, del partido Nacional no. Me buscaron cuando yo estaba e Escocia, pero yo no estaba preparado. Este termómetro de administrar a Motagua me ha ayudado para saber que puedo administrar cualquier entidad del deporte en el país.

No, yo no tengo porqué, no me debe nada, ni yo le debo. Cada quien busca sus sueños y el bien para todos.

¿No se mira usted en el Congreso Nacional?

Espero en Dios que no, yo renunciaría y mi suplente iría. No es mi sueño, no es mi pasión. Uno desea muchas cosas para Honduras en educación y que todas las escuelas públicas sepan inglés. Muchos diputados no saben inglés y yo tengo esa ventaja de saberlo bien. Muchos no están preparados y yo estoy mejor preparados que cualquiera. He visto comentarios que solo porque somos futbolistas no estamos preparados, pero hay mucho que si lo estamos. Carlos Pineda se graduó de ingeniero, Astor Henríquez, es abogado, (Marlon) Muñoz, abogado y tenemos aquí a (Giancarlo) Sacaza que se está estudiando administrador de empresas.

Yo puedo decir que hay abogados delincuentes y otros muy buenos, así que no nos pueden meter a todos los futbolistas y ex futbolistas no estamos preparados.

¿No teme a las críticas después de ver lo que ha pasado?

Yo estoy segundo de lo mío. En el mundo hay de todo, buenos, malos, pero si se está ahí, hay que hacer lo mejor para el país. Yo nunca seré manchado de corrupción, nunca me voy aprovechar, soy alguien que quiere lo mejor.

¿Le tocará visitar barrios y colonias o no?

Me tocará, no sé. En enero estaba enfocado en Motagua con los fichajes.

En la política toca invertir económicamente, ¿Lo tiene claro?

Yo he construido casas sin decirle a nadie. Yo voy a ayudar sin que me digan. Yo en Motagua ayudo a los niños. Yo antes ayudaba sin necesidad de andar diciendo que ayudo. Teníamos una muchacha que se le quemó la casa por el Pantanal y ahora lo voy a decir que me tocó construirle la casa, era de madera y se le hizo de bloque. Hay muchas historias de apoyo y ahora me tocará decirlo y ayudar. Tengo amigos que me han dicho que me van a apoyar.

¿Ya tiene un plan de trabajo?

Yo hasta ahora me enfoco, yo estaba más en Motagua, pero todas las disciplinas necesitan apoyo.

Muchos no saben que Emilio viene de una familia humilde

Vengo de la colonia Trinidad, yo me llevo en la Guasalona, el Pedregal, La Vega, yo crecí en toda esa zona. Yo voy tranquilo y entro a esa zona de mi gente, ahí no comemos un fresco con un churro, ellos saben que me gustan los frijolitos y una soda de cana dray.

¿Ahora deberá pedir el apoyo a todos?

Dios sabe que yo no estoy esforzando nada, él conoce mi corazón y si no se da, yo seguiré en Motagua que tanto me apasiona.