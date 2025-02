Presidente de Olimpia reacciona tras la goleada ante el Inter de Miami, oferta de futbolistas y la llegada del VAR a la Liga

La cantidad de goles está claro que le sorprendió y no le agradó el presidente de los leones. “A uno no le gusta perder y mucho menos de esta manera, pero lo más importante es que se vivió una fiesta deportiva. Quiero rescatar lo que hizo el alcalde por este estadio que muchos lo hacían botado y estoy consciente que el profesor Rueda lo tomará en cuenta en una ciudad que lo merece”.

”Oliver continúa hasta mayo y los extranjeros que acaban de venir están con menos tiempo que el profe y creo que las cosas van a salir bien”

OFERTAS POR EDWIN RODRÍGUEZ Y JULIÁN

“No se dio en esta ventana a Edwin le afectó la lesión, creo que este hubiera sido un lindo partido para él, pero tarde o temprano se darán la oportunidad para él. Son jugadores que se lo merecen y a medida se desarrollen la oportunidad llegará”

SOBRE LOS 12 EQUIPOS EN LA LIGA NACIONAL

“Estoy de acuerdo con darle oportunidad a otras plazas y que tengan participación en primera división, pero hay que ser cuidadoso en que sean beneficiosas para el fútbol de la Liga Nacional”

“No conviene que el fútbol de la Liga Nacional se juegue en malas canchas y estadios que no tienen as condiciones. Eso juega en contra de los jugadores, entrenadores y prensa. Todo eso va en retroceso del profesionalismo, se debe mejorar”

IMPLEMENTACIÓN DEL VAR

“El VAR depende de las condiciones del estadio, no puede ser aplicado en ciertas canchas, sino en todo, de lo contrario no tiene sentido. Los estadios deben tener las condiciones, si no están no se podría instalar”

“El VAR no es solución a los errores arbitrales que se puedan dar. En la Liga de Noruega que tenían en VAR, ya han retrocedido a no tenerlo y hay que analizarlo bien. El VAR puede evitar errores, pero hay ligas en dónde se han visto que ha enredado más errores. Son situaciones difíciles”.

“En lo personal siento que el VAR le ha quitado emoción al fútbol, donde por una uña, un dedito se pierde o se anula un gol, se debe esperar la revisión. Para el espectáculo creo que hay mucho por hacer”

EL OLÍMPICO LA CASA DE LA H

“La casa de la Selección debe de ser Honduras. El Nacional, el Olímpico y Morazán deben irse viendo sobre la marcha, pero es importante que se le haga un buen trabajo al Olímpico, dónde la cancha está en mejores condiciones”.