Emilio Izaguirre revela por qué no fichó por dos grandes de Inglaterra: “Me decían que estaba todo arreglado, que no jugara”

Los años de gloria del hondureño Emilio Izaguirre en el fútbol de Escocia despertaron el interés de grandes equipos en Inglaterra debido a su gran nivel en el Celtic de Glasgow.

El otrora bimundialista catracho recordó en el podcast de Carlo Costly cuando en su apogeo en 2011 clubes como el Manchester United y Liverpool tocaron la puerta de la entidad británica.

“Mi representante me decía que no jugara, porque me tenía arreglado con el Manchester United o el Liverpool”, comentó Emilio, mencionando que la razón por la que se frustó su fichaje fue debido a que “me fracturé el tobillo en aquel momento”.