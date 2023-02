¿Quiere una despedida? Emilio Izaguirre confiesa por qué se cayó el Motagua y si se considera el mejor legionario

LA ENTREVISTA:

¿Cómo describís tu carrera como jugador?

Una bendición muy grande. He sido un joven muy bendecido, fui una persona que nunca me cansé y no reniego por nada. Tengo un lema que lo que es de uno es de uno, y no la he aprovechado, sino que disfrutado. La cultura británica-escocesa me hizo crecer a ser muy puntual, ordenado, respetuoso, así como también la nuestra con muchos excompañeros. Siempre espero crecer como persona y ser ejemplo no solo para mi familia, sino para muchos jóvenes.

¿Crees que de los legionarios de tu generación fuiste el que mejor carrera tuvo debido a que ganaste más títulos?

Sí, fue una bendición. Ganar 14 títulos en Europa no fue fácil, nadie me regaló nada. En el Celtic si no rendía dos o tres partidos me sacaban y venía otro. Siempre tuve esa mentalidad positiva de ser titular, y si no lo era me quedaba entrenando, siendo profesional dentro y fuera de la cancha.

Fui un ejemplo para muchos jóvenes escoceses que han triunfado, por lo que espero hacerlo también en Honduras. No todo fue bonito, tuve lesiones bravas, y siempre las superé, así como tuve partidos muy malos con errores, pero siempre me levanté.