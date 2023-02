Kervin Arriaga le responde al Tato García: “Si no tenés pelos en la lengua como decís, deberías de hablar las cosas como son”

“A él se le permitían muchas cosas y cuando yo llegué corté con eso porque priorizo el grupo por encima de la individualidad, y eso no se interpretó bien, sabía que eso me traería problemas. Intentamos ayudarlo desde el primer día que llegamos y él no entendía o no quería dejarse ayudar. Él para el grupo no era conveniente”, dijo el Tato en nuestra entrevista.

Al rato de que salieran a la luz las declaraciones de Martín García, que dirigió al Monstruo Verde desde julio del 2021 hasta marzo del 2022, Kervin Arriaga emitió un mensaje en su historia de Instagram referente a lo dicho por su exentrenador, que lo mandó a la banca y no contó con sus servicios para varios partidos con la escuadra sampedrana en un momento en el que él era la estrella del equipo.