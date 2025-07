Emilio revela el nuevo fichaje de Motagua, sobre el debut ante Génesis y caso de Luis Vega: "Tiene las puertas abiertas"

Incorporaron del delantero Jacobo Velásquez, proveniente de la Liga de Ascenso: " Lo de Jacobo es bien interesante por sus condiciones, es un jugador que ya hace dos años había venido a hacer pruebas en el equipo y llamó la atención por ser delantero aguerrido, que puede jugar de extremo derecho y media punta. En ese momento teníamos a los dos Auzmendi, Rubilio y no había cupo para él. Ahora tenemos dos jóvenes y dos de experiencia, porque creo que los jóvenes no les podemos dar compromiso, ni a Mathías, ni a Munguía. Tienen que aprender de los extranjeros, creo que uno de jugador, cuando tiene mayor competencia, ahí se mira el agallaje, se mira la actividad y yo creo que eso es lo que buscamos, que les venga a competir a los otros. Jacobo fue uno de los mejores en la pretemporada y ayudará mucho a estos chicos y a Motagua, que es lo más importante".

Opinión sobre el formato del Apertura 2025: "El comisionado está con nuevos proyectos y hay que tratar de apoyar, tratar de competir y competir de iguales a iguales. Eso es lo de menos, el cambio de formato es ganar cada partido y saber que son más de 20 jornadas en las dos vueltas y luego la triangular, que son 4 partidos, donde no hay nada de ventaja. La única es el que termine de local. Lo que busca el equipo es llegar a la final y cerrar en casa, porque es un plus importante cerrar con nuestra afición".

Nivel de Motagua tras caer ante Génesis PN: "Viene comenzando, me hubiera dejado preocupado si hubiésemos jugado en nuestro estadio. Jugamos en una cancha que no estábamos acostumbrados. Los jugadores se quejan por la cancha sintética, pero hay que acostumbrarse porque ahora dos son sintéticas de los 11 equipos. Las medidas reglamentarias no son iguales a las del Nacional, no es excusa pero es diferente a la dinámica que hay en el Nacional. Ahora que presumimos de canchas de primer nivel y los jugadores se sienten cómodos. Hay que adaptarnos lo más rápido a la sintética, tenemos que venir a buscar escuelas para poder entrenar porque nuestro complejo es de grama".