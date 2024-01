Andy Nájar destapa su fichaje por Olimpia, pone fecha a su llegada y revela el sueño por cumplir en Honduras

¿Qué le dijo la familia? “Están muy contentos sabiendo que para mí es un sueño desde chiquito. Gracias a Dios lo he logrado, lo he conseguido, porque cuando no estamos en este mundo, los recuerdos son los que se van con nosotros”.

Las últimas horas en torno a su fichaje: “Tranquilo con la familia, porque cada oportunidad que se presentaba siempre lo estaba hablando con la familia, sabíamos que esta oportunidad, porque ya venía hablando con Olimpia desde noviembre, desde que estuve entrenando con el club, ya se sabía que Olimpia era la prioridad, para mí llegar a Olimpia es lo mejor”.

¿Platicó con jugadores de Selección en Olimpia? “Siempre me mantengo hablado con Menjívar, Beckeles, Araújo, he tenido la oportunidad de hablar un poco, me están esperando ya”.

Su paso en el extranjero, ahora Olimpia, ¿cómo se vive la carrera? “Cada vez que llegaba al club siempre daba lo mejor de mí, porque no me gusta ser el jugador que anda de equipo en equipo, siempre tratar de dar lo mejor de mí para poder mantenerme en los clubes, es muy lindo. He tenido la oportunidad de jugar en Europa y la MLS, son bonitas experiencias. Ahora por primera vez se me dará la oportunidad de jugar en la Liga Nacional, esperamos puedan ver lo mejor de mí en Olimpia”.