Troglio se refiere el fichaje de Andy Nájar y Alex López; la queja que expresó tras empate de Olimpia ante Génesis

Sensaciones tras el empate en Comayagua

Fue un partido difícil que sabía que nos iba a esperar y nos jugaría al contragolpe. Los dos goles vienen de dos errores nuestros. Después hicimos un segundo tiempo de buen nivel, aún no estamos en el nivel que queremos, eso les pasa a los equipos finalistas porque no existe preparación. El equipo respondió, luchó y hasta pudo ganarlo al final. El empate no era lo que queríamos, pero a como estaba el partido, no haber perdido es bueno.

¿Qué mensaje le dio a los jugadores en el descanso para cambiar la cara en el complemento?

A veces hay mensaje y ‘mensaje’. El mensaje de hoy no fue de lo más lindo, mientras que en el de la final fue bueno porque miraba al equipo bien. Hoy no estaban haciendo el juego que teníamos que hacer, no es que faltaba actitud. En el complemento lo hicimos, jugar por los costados, que era donde teníamos más gente y empatamos. A veces, hay que levantar a los jugadores de una manera, y otras con una caricia, todo de acuerdo a lo que se ve en la cancha.