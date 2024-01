¡Olimpia sufre para salvar su invicto y rescata el empate ante Génesis en su debut en el Clausura 2024!

Olimpia quiso reaccionar pero no conectaba. Michaell Chirinos no es Edwin Rodríguez y los ‘cuatro fantásticos’ no brillaron, por lo que el fútbol merengue no brilló, algo que hizo crecer a los locales, que con un postazo de Yeer Gutiérrez y un fallo bajo el arco de Sergio Peña, anunciaban otro golpe.

Machuca volvió a romper al espacio y aprovechando un balón entre la defensa, explotó en velocidad de cara a portería y de nueva cuenta puso a celebrar a los suyos, logrando la sorpresa de la jornada.

Para el complemento Olimpia debía cambiar su cara. Luego de no rematar a portería en los primeros 45 minutos, el técnico Pedro Troglio movió la pizarra e hizo ingresar al brasileño Gabriel Araújo y Kevin López para darle la dinámica que necesitaba su ofensiva.

Rápidamente, lograron descontar. Araújo mandó un centro al área que Yustin Arboleda, en un fuera de lugar no señalado, bajó de cabeza a Jerry Bengston para que firmara el descuento desde el segundo poste.