Las palabras de Clayvin Zúniga tras renovar con el Marathón: “El trabajo que uno realiza es un respaldo”

El Marathón no quiso dejar escapar a su goleador y amarró a Clayvin Zúniga por dos temporadas más luego de 13 goles en 27 partidos en la Liga Nacional de Honduras.

El atacante de 31 años anotó 12 goles el pasado torneo Apertura y en el presente Clausura lleva uno. Está lesionado y se perdió el microciclo de la Selección de Honduras y es casi un hecho que no jugará este sábado en Choluteca contra los Lobos de la UPN por la jornada 6 (5:00 pm).

“Marathón es un equipo que de principio me ha abierto las puertas, yo me siento contento de estar acá, me han tratado muy bien y con ese respaldo de la directiva, cuerpo técnico y compañeros, que es importante. Ahora a trabajar fuerte y lograr objetivos importantes”, valoró Clayvin.