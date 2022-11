Manuel Keosseián confirma que le dio su candidato para DT al Marathón y adelanta: “Si llegamos a la final seremos campeones”

El profe Manolo Keosseián ya es un personaje del fútbol hondureño. Siendo uruguayo ya está penetrado en la historia del balompié hondureño al ser el entrenador que más gloria le dio al Marathón de San Pedro Sula. Al charrúa lo caracterizan varias cosas; su tenacidad al hablar, su fuerte carácter, su carrera de éxitos y sobre todo, su frondoso bigote. VER MÁS: Romano se aleja del Marathón pero se suma a la órbita verdolaga un bimundialista con Argentina Llegamos a la cita, la sede del verde. El profe aguardaba en una silla mientras hablaba con otras dos leyendas del equipo sampedrano, ‘Maní’ Suazo y Mario Berríos, que andaba de pasada por la casa del equipo. Nos miró entrar, nos saludó de lejos y luego se levantó y nos recibió con un ‘son duros con los titulares los del DIEZ, eh’. Esta vez el estratega sudamericano se sentó a hablar con DIEZ sobre todo. Su actualidad en el Marathón, lo que pasaría si sale campeón y recula pues ya no se retira. Buscará seguir vigente, pero en su natal Uruguay porque hay una criatura de un año que lo trae vuelto loco y es su pequeña nieta. Hace un repaso de su historia con el monstruo verde, de las puteadas que se ha mandado con la afición, de su niñez, del Mundial de Qatar para Uruguay, también revela porqué separó a Edwin Solani y a Elmer Güity y adelanta que si su equipo llega a la gran final del torneo se coronara. Ya lo adelantó. LA ENTREVISTA: ¿Cómo está viviendo estos últimos momentos de torneo con el Marathón?

Con mucha ilusión, con la alegría que me da el estar trabajando y estar en una institución que quiero y con el entusiasmo de poder el sábado poder clasificarnos y pelear por el título. Estoy igual que como comencé el torneo.

Ha sido un torneo bastante duro por todo lo que ha pasado ¿pero ha sido el más complicado?

No. Hubo torneos más duros, hasta cuando fuimos campeones fueron más duros y la vida es así, te presenta dificultades permanentemente y solo la transitamos los que tenemos carácter y creemos en nuestro trabajo. No se puede ganar ni estar contento siempre, la vida es un toma y daca, te da una cosa y te quita otra, pero en el Marathón vivimos cosas buenas y cosas complicadas, pero hoy nos queda esta última bala y hoy estamos clasificados, si termina hoy estamos adentro, pero hay que ganarlo el sábado para confirmarlo. Para mí no es ningún drama esto, es parte de mi vida. ¿Cómo estudia el partido contra Olancho, ya que de perder podría quedar fuera?

Yo no pienso que voy a perder, yo pienso que voy a ganar. En mi cabeza lo único que está es que voy a ganar, no pienso en si empato y gana o pierde el otro. Vivo el partido pensando en ganarlo, tenemos con qué. Soy totalmente positivo y en mi vida he sido así, por eso tengo 40 años dirigiendo. Estoy convencido, por supuesto respetando al rival que ha hecho una buena campaña, pero en mi mente está ganar. Puedo perder, empatar, pero eso es un futuro, yo qué sé pueda pasar de aquí al sábado, no sé, capaz que no estoy más, es así... ¿Lo vería como fracaso quedar fuera con un formato donde clasifican seis de 10 equipos?

¿y vos cómo lo catalogarías? Yo sí como un fracaso...

Está bien, está bien... yo lo tomo como un resultado deportivo, por supuesto que nosotros queremos y estamos para ganar, lo que pasa que a veces cuando se pronuncian ciertas palabras, se hacen de mala manera. Yo no soy un fracasado si pierdo o gane el domingo, yo soy un exitoso pero de la vida porque tengo cosas muy importantes en mi vida, porque hago lo que gusta hace muchos años, tengo 69 años y vivo hace 53 años de y para el fútbol, porque tengo salud, una gran familia, trabajo, entonces hay palabras que encierran una cosa muy pequeña. Sería muy triste que no clasifiquemos, pero yo lo que he trabajado es mucho y he hecho cosas muy buenas en Marathón en este campeonato. Mi presencia aquí ayudó a muchas cosas, aunque te parezca mentiras y lo sabemos pocas personas. O sea que, si para vos si una pelota entra en el último minuto, si entra soy exitoso y no es fracaso y si no entra es un fracaso. Abarca muchas cosas esto, pero está bien, acepto lo tuyo y lo que la mayoría de la gente hable con esos términos. Para mí una persona que trabaja, que conoce su oficio y que se brinda por entero sea cual sea el resultado nunca fracasa.

Profe, obviamente no es que usted sea un fracasado... -irrumpe Keosseián-

No, es que no hace falta que me lo digas, no soy un fracasado (risas) jamás puedo pensar eso. A pesar de eso usted no alardea de sus éxitos en todos sus clubes...

Vos querés que te diga todos los títulos y las estadísticas, que se habla mucho, nunca... entonces, cuando gano no me gusta que me elogien y cuando pierdo no me gusta que me maten y yo tampoco me voy a matar. Peor si mucha gente dice que es un fracaso, yo no puedo cambiar la cabeza de la gente. La persona que trabaja, como hemos trabajado nosotros, no puedo llamarlo fracaso. Sí sería una gran tristeza porque hubo gente como el presidente que ha trabajado y estabilizado mucho al Marathón. Hay muchas cosas que han cambiado aquí. Yo como el sábado vamos a clasificar entonces esa palabra la vamos a sacar, no la vas a poner. Marathón está trabajando en DT en base a lo que usted dijo que se retiraba, pero después expresó que ya no quería. ¿Cómo está el tema?

Hubo varias cosas que no estuvieron de acorde a lo que era la situación. Primero, lo dije cuando llegué aquí, que me iba a ir de Marathón y lo sigo manteniendo, eso no quita de que yo pueda seguir trabajando, no en Marathón, ni lejos de Uruguay, porque ya tengo muchos años fuera de mi país, mi familia, muchas cosas, pero quizá no fue bueno que yo manifestara eso porque viste cómo es el fútbol. Cuando los técnicos y empresarios se dieron cuenta que yo me iba fue una catarata de gente ofreciendo entrenadores y quizá eso perturbó un poco la situación del equipo. Ustedes (prensa) se ocuparon más de querer saber quién va a ser el técnico más allá de pensar en este torneo y creo que no fue bueno para el equipo porque en definitiva Marathón tiene las mismas posibilidades de ganar el torneo del equipo que va primero por cómo es el formato, o sea, hoy estamos clasificados, pero tenemos que confirmarlo el sábado y después nos quedarían seis partidos para poder ser campeón. A los primero y segundo les quedan cuatro, a nosotros seis. Yo creo que, estoy pensando en que, capaz que podemos tener una Navidad verde... los últimos que gané fueron en diciembre y quedó eso de ‘Navidad verde’ y quién te diga que se habla de un fracaso y capaz que después hay que hablar de otras cosas.

Motagua el torneo pasado fue campeón entrando en el repechaje...

Y sí... nosotros la última final que lleguamos con Marathón, en 2014, fue por el repechaje también y lo perdimos en penales contra Olimpia. Fue más difícil aquel torneo que este porque estábamos peleando descenso. Independientemente de lo que pase al final del torneo, ¿sus aventuras con el Marathón sí se acaban?

Bueno... yo qué sé, si tuviese menos años te diría que no, pero a los años que tengo, Marathón ya está bien. Capaz que puedo ayudar en otras cosas, puedo ayudar con jugadores jóvenes que vayan para allá, no sé, alguna u otra cosa puedo hacer pero la gente se cansa de la misma cara porque imagínate que en el 2006 vine por primera vez, estamos hablando de 16 años, hay gente que dice ‘otra vez este’ entonces es bueno que vengan caras buenas así que yo creo que sí, será el último torneo que dirija al Marathón. A pesar que este torneo no ha terminado, ¿cómo le gustaría terminar su ciclo con el equipo?

Siendo campeón, sí claro, no tengo ninguna duda. ¿Y posibilidades cuánto le da para que eso suceda, del uno al diez?

¿Que seamos campeones? Le vamos a dar un seis. Primero tenemos que confirmar la clasificación y después es uno contra uno. Seis te digo hoy que no estamos clasificados, y si pasamos los playoffs sumamos y si llegamos a la final somos campeones. Si Marathón llega a la final es campeón. Algo me dice que si Marathón llega a la final seremos campeones. ¿Se siente leyenda del Marathón?

No, para nada. Hace tantos años... la historia está ahí, sí, pero me siento que ayudé en algunas cosas a que Marathón crezca y aunque te parezca mentira. No te olvides que el equipo estuvo entre los mejores de Concacaf y tuvo grandes equipos y pasaron grandes jugadores por aquí. Yo te diría, aunque la gente piense lo contrario o no entienda de esto, quizá en este último pasaje mío por Marathón le di más cosas que en los anteriores, para el futuro. Estoy convencido. Mirá, yo tuve la dicha que cuando vine el estadio se estaba construyendo, y ahorita se hizo toda esta remodelación (señala la sede) y ahorita cambió el patrocinador de televisora, no digo que el otro sea malo y este sea bueno, digo porque los tiempos han cambiado y yo estuve presente. Ahora hay una camada de jugadores jóvenes que no juegan para sumar minutos porque para el 2023 hay cuatro o cinco que serán titulares, estoy convencido, son de 18 y 20 años. Entonces en estos últimos meses le he aportado más a la institución, pero la gente no lo ve porque quieren títulos, y sí, yo también porque trabajamos para eso, pero es importante armar una buena base para lo que viene del Marathón. Lo que espero es volver al Marathón cuando cumpla 100 años que el presidente me invite. Y si no me invitan voy a venir igual por mi cuenta porque el club es una parte importante de mi vida deportiva y de mis sentimientos y de mi familia también. Aquí estaré si tengo salud.

Y para toda aquella gente que lo criticó cuando fichó por el Olimpia. ¿qué le dice?

Es que yo soy profesional. No tiene nada que ver que quiera a uno. Aquí hubo grandes personalidades que se identificaron mucho con el Marathón y estuvieron en otros equipos. Yo no dejé de querer al Marathón, es mi trabajo también tengo mi familia y si Marathón no me llamaba ¿qué querés?. Tengo gran agradecimiento al Olimpia, principalmente a su presidente, a Rafa, porque primero me trajo a comentar un Mundial y yo hacía mucho que no estaba aquí y nunca estuve en Olimpia y me trataron bien y después me trajo a dirigir, pero más allá de eso un agradecimiento eterno para él por cómo me trató y me hizo sentir bien pero mi casa es Marathón por más que haya dirigido allá mi casa es esta. Yo no me voy a meter en la cabeza de la gente porque vienen aquí y te alientan y te insultan. Cuando ganas sos un fenómeno, pero cuando perdes sos el peor de todos, pero pasa en todos lados. Marathón es muy especial y le gusta sufrir y cuando no sufre, quiere sufrir. Me ha pasado porque cuando hemos salido campeones y en los festejos me dicen ‘por qué puso a aquel, y por qué a este, mire el gol que nos hicieron’ y yo les digo ‘festeja hombre’, entonces es la mística del Marathón, no es fácil dirigir aquí. Ser DT de un equipo como Marathón no es fácil. ¿Qué requisitos debe reunir un DT para dirigirlos?

Es que no sé, no te lo podría decir. Hay que tener mucha paciencia, hay que conocerlo un poco. A mí me costó. Me acuerdo que el primer año que vine en 2006 y el primer torneo llegamos a semifinales y perdimos contra Olimpia, pero el primer día, aquí en la sede, me presentaron y el primer día había un periodista me putearon. Y se suponía que decía era Marathón, entonces es difícil dirigir a este equipo. En el primer partido ya tuve lío con la gente entonces si no tenes paciencia y no tenes carácter aquí en Marathón durás dos días. ¿Usted aprueba la llegada de Rubén Omar Romano?

Mirá una vez me preguntaron por un entrenador hace años aquí en Marathón y yo lo aprobé. Les dije ‘pucha, sí, ese es el hombre’ y después ese miso hombre nunca más me saludó así que fijate si puedo hablar de Romano (risas). No tengo injerencia en eso, ojalá que elijan un técnico que haga un gran trabajo en el equipo y que traiga jugadores a su idea futbolística, va a tener una buena base pero no tengo ni idea de quien va a venir. ¿La directiva le ha pedido consejos para encontrar a su sustituto idóneo?

No. Yo le di un nombre que me gustaría. Es un técnico nacional, ahí te la dejo.

Ya sé quién es, profe.

(Risas) No, no, no te voy a decir que sí ni que no, pero bueno, ahí está. Usted es una persona volátil y en esos arranques se ha peleado hasta con la afición del Marathón. ¿Cómo cree que está la relación Keosseián-Afición?

Me tiene sin cuidado y sabes por qué, porque cuando decimos afición, no son los 10 o 15 que vienen a putear ahí (estadio). Yo vivo en San Pedro Sula y voy al supermercado, a tomar un café y me encuentro a marathones y solo tenemos una gran relación, entonces los aficionados no son los 20 que vienen atrás mío a que cuando ganamos aplauden y cuando perdemos putean. La afición de Marathón es muy grande. Estos son resentidos que tiene problemas en su casa y se la agarran con el entrenador, pero no conmigo porque se la han agarrado con todos los entrenadores, pero yo tengo una gran relación con la afición del club. Y no te olvides de las redes y como yo no tengo, gracias a Dios, entonces la gente por ahí se encarga de atacar e insultar. Ahora que vas a poner esta nota vos van a aparecer cinco comentarios ‘viejo, que se vaya’ y como no los leo, pero con la afición verdadera del club me llevo muy bien. Se ha calentado un par de veces en el Yankel...

Y sí, me caliento y los puteo. Te voy a poner de ejemplo a vos. Vengo yo y te puteo, ¿y vos por qué me vas a aguantar a mí? me vas a putear a mí también, no, pero vos sos periodista y sos profesional y no podes... qué periodista ni nada, si a vos te insultan vos insultas. Respeto quiere respeto. Campeón en Uruguay, Guatemala, Honduras y en Costa Rica. ¿Qué le ha faltado por cumplir?

Nada. En lo personal soy un agradecido y bendecido, fíjate que tengo tantos años de trayectoria y he tenido siempre trabajo. Sería egoísta decir ‘me faltó esto o lo otro’ pero la vida me dio demasiadas cosas. ¿Se siente tranquilo con su carrera como DT?

Totalmente. Eran otros momentos, nunca me manejé con empresarios porque hoy ellos empujan para un día e ir a otro y a mí siempre me hablaban, pero estoy más que feliz con mi carrera.

¿Nunca estuvo cerca de una selección?

Sí, claro, varias veces. Costa Rica me quiso en el año 1992. Yo estaba en Huachipato, un equipo de Chile, estaba de gerente deportivo, y un español que después me hice muy amigo de él, Antonio Moyano Reina. Me llamó y yo recién había llegado a ese equipo, estaba trabajando hacía 10 días, me llamó para que fuera y en ese momento iban a jugar en la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94’ y yo le dije que no porque tenía un compromiso. No es que me arrepentí, pero fue la oportunidad más cercana que tuve. Después aquí en Honduras estuve entre candidatos, pero como aquí en Honduras tengo poco marketing, tengo poca prensa y la que tengo la tengo en contra. Ustedes también, siempre me tiraron, pero no tengo buena prensa aquí. ¿La prensa pone y quita técnicos, profe?

A veces sí. La prensa y las redes sociales ponen y quitan técnicos porque a veces los directivos sienten esa presión. Por ejemplo, el DIEZ, el canal fulano, el otro medio de comunicación, tira palo y palo y llaman al presidente, la gente está en contra, como vos me dijiste ahorita ¿cómo está con la afición? entonces hay directivos que no aguantan la presión y llevan a lo que dicen los medios y muchos tienen intereses para meter otro entrenador. A mí me pasó aquí, en Olimpia. Hubo gente de los medios y algunos empresarios que me tiraron para que me sacaron. Hace cuántos años Olimpia no llegaba a finales y llegamos a dos, las perdimos, y vos dirás que es fracaso y capaz que sí pero hubo medios y agentes, columnistas de esos que me mataban, pero tenían intereses creados para traer otro entrenador y no me quieren porque pongo cara vida, porque a veces puteo y así.

¿Por qué razón Elmer Guity y Edwin Solani fueron separados?

Por decisión mía. Yo les tengo mucho cariño a los dos, son muy buenos muchachos, pero no entran en mi trabajo. Para lo que ellos está bien, para mi no y viceversa. No es que ellos son malos y yo bueno. Pasa con los jugadores porque tenes 25 y son 11 los que juegan y no están todos contentos, pero cuando no hay empatía no es bueno. No tengo nada personal contra ellos. Mirá, si ellos antes de un partido se toman una bebida y para ellos está bien, para mí no está bien. Te pongo un ejemplo tonto, pero no tengo nada contra ellos y yo priorizo al grupo y no a jugadores individuales. ¿Pero sí incurrieron en actos de indisciplina?

No, no fueron de indisciplina, pero fueron cosas que no iban con el grupo porque tampoco el plantel cambió, todo sigue igual. Orinson Amaya dijo que a Elmer Guity le faltaba compromiso con el equipo...

Bueno, es la palabra de Orinson, yo lo que te digo que hubo cosas que a mí no me contaron de ellos, pero no quiero profundizar, ellos que hagan su camino, su carrera y les deseo lo mejor, pero si no estaban alineados a lo mío no era bueno ni para el equipo ni para ellos, peor para mí. No le daba vueltas en la cabeza lo provechoso que Solani era en la selección y que en Marathón usted lo tenía relegado.

Es que yo me alegro que rindiera bien en la selección, me alegro por él. A vos no te pasa que te llevas mejor con una tía que con la otra. Con una te llevas bien y sos feliz, te hace de comer, y con esta otra no y qué vas a hacer, no lo vas a cambiar. ¿Con usted es primero la parte profesional y de respeto que la calidad?

Es que yo creo que en Honduras gana un equipo, no hay un jugador que por sí solo gane un partido o un campeonato, ganan los equipos. Por más que vos tengas a uno muy bueno, tiene que estar bien rodeado. No hay un extraterrestre en el fútbol de Honduras, todo eso lo potencia el grupo. Qué diferencia hay de los jóvenes de antes a los de ahora. ¿Son menos profesionales los de ahora?

No, no, para nada. Me da la impresión que antes se vivía solamente para el fútbol y hoy existen muchas otras cosas. Están todos los con los jueguitos, con el teléfono, los TikTok, no sé qué entonces mirar los partidos y el fútbol pasa a un segundo plano. No te puedo dar una opinión concreta. De tantos años en el Marathón, ¿qué es lo que recuerda ahora mismo?

Es que siempre se me viene el mismo y no es porque sea del Real España, porque tengo muchas personas que respeto ahí. Pero el gol del chiquito (Mario Berríos) en el Morazán y el abrazo cuando terminó el partido con mi hijo, eso para mi fue imborrable, mi hijo estaba chico y estaba en la grada porque había venido a ver el partido. Eso lo tengo en mi mente, el gol y el abrazo con mi hijo. Mirá que después ganamos otros torneos, Copa Presidente, pero eso es imborrable y otra imagen que tengo, no positiva pero que la recuerdo es cuando faltaban pocos minutos en el estadio Nacional, final contra Olimpia, un gran goleador que tuvo Marathón, el Bombero Ramírez. Faltarían siete minutos para el final, y giró solo con la pelota, quedó solo contra Noel y erró ese gol, era el del campeonato, y después perdimos en los penales. El Bombero en esas jugadas era infalible, entonces, la alegría de esa y la desazón de esa jugada que nos costó el campeonato.

Desde el 2006 que vino a la fecha, ¿qué tanto cambio o avances ha visto en el fútbol hondureño?

Hasta el 2010 que estuve en el último torneo de esa racha y después cuando volví, hubo camadas de jugadores extraordinarios y ahora le está costando un poco a Honduras. No sé a qué se debe eso, no estoy capacitado para hablar como para decir los motivos, pero vos acordate lo que eran las formaciones de Marathón, Real España, Olimpia, Motagua, Platense, Vida y Victoria y eran jugadores de un nivel y una jerarquía importante. Eran torneos durísimos y parejos y después esos jugadores se fueron a jugar a ligas muy importantes, cosa que ahora no están pasando. Cada equipo tenía cinco o seis jugadores que ahora no hay. No sé por dónde irá la cosa, quizá se quedaban más los jugadores y no se iban tanto al exterior, ahora es que tampoco salen mucho, pero ha bajado mucho la cantidad de jugadores de selección. Marathón tenía jugadores extraordinarios y no podían ir a la selección porque tenían otros que eran mejores, entonces ahí ha tenido una baja el fútbol hondureño y tendrán que buscar los directivos, entrenadores, las formativas por qué eso está pasando y vemos las últimas dos eliminatorias no se ha clasificado. Yo no descubrí nada pero sí en aquel 2006, 2007 y 2008 habían jugadores de otro nivel. El técnico más bravo para enfrentar ¿quién fue?

Yo te diría que Primitivo Maradiaga Edwin Pavón es otro. Edwin era bravo y Primi también. Fueron rivales duros, buenos amigos del fútbol pero me complicaban con sus equipos. Edwin era terrible porque era una mezcla de ofensiva y defensiva, era muy difícil entrarle a sus equipos y por supuesto Chelato Uclés, una de las personas que cambió este fútbol del cual tengo un gran cariño y respeto, era bravo el Chelato y hay muchos más pero ahí tenés técnicos que han marcado sus historias aquí en Honduras.

MÁS CON MANUEL KEOSSEIÁN Profe, cuénteme qué recuerda de su niñez, cómo fue...

Muy buena, muy feliz. Fue en Montevideo. Con pocos recursos, pero hermosa. Vivía en la casa mi abuelo, mi mamá, mi papá, un tío, mi hermano y yo. Mi abuelo y mi papá tenían una pulpería chiquita y de eso vivíamos., todo el día jugando a la pelota en la calle, no nos faltaba nada, iba a la escuela, jugaba. Nos enseñaron valores y tuve una niñez muy feliz. Tiene descendencia armenia ¿no?

Por parte de mamá y papá. Mi padre nació en Uruguay pero mi abuela venía embarazada en el barco, mi mamá armenia-argentina y mis dos abuelos venían en el mismo barco, uno se bajó en Uruguay y otro en Argentina y a los años, como eran amigos, se juntaron en Montevideo y dijeron ‘yo tengo una hija’ ‘yo un hijo’ y ahí se casaron, esos fueron mis padres. Llegaron sin nada, ellos vendían en un carrito verduras por la calle, pero fue una niñez hermosa. Tuvo todo lo necesario en esa época, ¿no le faltó algo?

No, no. Nada. Aparte teníamos el almacén que era esa pulpería y había fruta, verdura y arroz, lo justo lo teníamos, pero éramos felices. Tuvimos la oportunidad de estudiar y prepararnos. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos?

Tengo tres hijos y una nieta, mi adoración. Es el principal motivo por el cual quiero volver y ya no quiero salir. Tiene un año y dos meses. La veo todos los días pero no es lo mismo. A qué grandes referentes de Uruguay dirigió en ese paso por la liga charrúa...

Egidio Arévalo, al actual técnico de la selección, Diego Alonso, lo dirigí en Bella Vista y Peñarol. También a Santiago Solari, por nombrarte a algunos, muchos más... también a Antonio Valencia en Ecuador, que después fue referente en el Manchester United. Y después dirigí a Mario Berríos que es un grande también. Fue un grande y sigue siéndolo.

- SOBRE EL MUNDIAL DE QATAR - ¿Cómo ve a Uruguay ya sin Washington Tabárez?

Uruguay tiene buenos jugadores de mitad hacia adelante está muy bien. Atrás ha tenido una serie de lesionados que estarán y algunos que están por retirarse, pero deben de fortalecer esa zona defensiva. ¿Es candidato al titulo?

Uruguay no se sabe porqué es candidata. Hay un espíritu dentro de Uruguay que lo empuja a eso. Lo que sí te puedo decir es que el continente de América tiene más posibilidades de quedarse con el título. Esa mezcla de experiencia y juventud es vital en este tipo de competencias...

Sí, te digo que es más experiencia que juventud. No es un torneo largo, pero necesitas gente sana y de experiencia porque en un partido te vas o te quedas y debes tomar buenas decisiones entonces los que están más preparado toman mejores decisiones. ¿Qué selección es la que mira más fuerte para el Mundial?

Brasil, Argentina y Uruguay. ¿La decepción?

No sé, es lo mismo que me preguntaste del fracaso. Ya al haber estado en un Mundial es bastante e importante. A veces vos intentas el máximo y no da. Hay otros mejores o tuvieron una tarde mejor, yo siempre pienso en el que gana y el que lo consigue es porque hizo el esfuerzo. ¿La figura?

Federico Valverde estoy esperando que haga un muy buen Mundial porque está en un momento brillante, te lo enmarcaría ahí a Valverde.

¿La selección que sorprenderá?

No tengo ni idea... creo que en esos Mundiales no ha habido muchas sorpresas, Holanda en el 74’ por ejemplo, hace muchos años, cuando nadie esperaba, yo vi a esa selección, mamita querida... Croacia y Bélgica tuvieron un buen Mundial en el pasado, seguro habrá una nueva, pero no sé. ¿Llegará México al ansiado quinto partido?

Es que el día que los mexicanos no piensen en el quinto partido pueden seguir más adelante, como un karma que tienen. Solo piensan en el quinto partido, piensen en la final. - EN CORTO CON MANUEL KEOSSEIÁN - Cuál fue su primer carro:

Austin A 40 del año 54’. Cuál fue su primer sueldo:

Unos 50 dólares. Que hizo con su primer sueldo:

No podía hacer mucho con eso (risas). No me acuerdo. Marca de ropa preferida:

Tommy Hilfiger.

Su ídolo de infancia:

No tengo ídolos. Mi papá era. Su club de niño:

Liverpool de Montevideo. El DT que siempre admiró:

José ‘Pato’ Pastoriza. El equipo en el que siempre soñó dirigir:

Liverpool de Uruguay. El mejor jugador que dirigió en Honduras:

Mario Berríos. Cuántos cigarrillos se fuma al día:

Ahora, espero que no lo vean en casa esta nota, pero me fumo quizá uno antes del partido. Qué serie está viendo ahora mismo:

La Emperatriz

Qué le falta por cumplir en su vida:

Disfrutar un poco más a mi familia. Su plato de comida favorita:

El asado. Cerveza o trago:

Ninguno. A qué hora se duerme y a que hora se despierta:

Me duermo a las 8:00 de la noche y me despierto a las 2:00 de la mañana, sí, así como lo escuches. La camiseta más importante que guarda:

Tengo muchas. Pero la que guardo es cuando jugué con la selección uruguayo allá por el año 76’. El jugador que pensó tenía cualidades para ser referente en Honduras y se estancó:

Wilmer Fuentes. Tenía todo como para ser referente. El país más bonito que conoció:

La ciudad es Praga. Lo más extraño que le sucedió en una cancha de fútbol:

Son preguntas complicadas y con mi cabeza es difícil contestarte rápido (risas). No me acuerdo. Lo más raro que comió:

Carne de caballo (risas).