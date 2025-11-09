Estadisticas de ligas
Espinel renunció de Olimpia ¿Qué te parece la decisión que anunció en conferencia?
2025-11-09
Olimpia lo tiene claro: la decisión que tomó la directiva con Espinel después de haber anunciado que se iba del club
Motagua, con múltiples bajas, logra una balsámica victoria contra un CD Choloma que complicó
¡Bombazo! Espinel renunció del Olimpia luego de ser humillado contra Génesis PN: "Tiene que haber un responsable..."
Olimpia tiembla en la cima y Motagua se consolida en el repechaje: así queda la tabla de posiciones previo al parón FIFA
La burla que nadie vio de Messi a Nashville, el '10' logró lo que ni Crsitiano Ronaldo había hecho e Inter Miami hace historia frente Najar
¡La mirada puesta en el Mundial 2026! Así fue el tercer entreno de Honduras previo al trascendental duelo ante Nicaragua
"Jugadorazo de cojones" "es una cosa loca": la prensa se rinde ante Kervin Arriaga tras su partido en el Levante-Atlético
El partido de Kervin Arriaga contra el Atlético: tremendo desgaste, sus duelos ganados y su puntuación