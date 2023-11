Estadio Morazán ya tiene fecha de entrega; Condepor hace petición al alcalde y anuncia avances del proyecto

A finales de agosto, el proyecto, que consiste en la instalación de césped híbrido al inmueble sampedrano, se detuvo debido a que la máquina especial para coser fibras ópticas no llegó a destino.

“La responsabilidad no es de Condepor, ni de la presidenta Xiomara Castro, es de la empresa que ganó la licitación. No es irresponsabilidad nuestra, la empresa está actuando dentro de ley y ampliación de tiempo. El retraso debió a que no pudo sacar a tiempo la máquina de la aduana”, recalcó Moncada.