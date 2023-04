Esteban Espíndola, exdefensor de Olimpia y Marathón, toma una difícil decisión: se retira del fútbol con apenas 31 años

El argentino Esteban Espíndola sorprendió a sus miles de seguidores a través de las redes sociales anunciado que se retira del fútbol profesional con apenas 31 años.

Así se jugará la última jornada del Clausura 2023 en Honduras

Sin explicar los motivos de su decisión, el exdefensor de Olimpia y Marathón confirmó que seguirá vinculado a este deporte ya sea como director técnico o agente de futbolistas.

“Queridos amigos y fans del fútbol, hoy quiero compartir con ustedes una noticia importante en mi carrera como futbolista profesional. Después de muchos años jugando al fútbol, he tomado la difícil decisión de retirarme del campo de juego. Ha sido un largo y emocionante viaje, lleno de momentos inolvidables, victorias y derrotas, pero es hora de dar el siguiente paso”, arrancó diciendo Espíndola.

Y añadió: “Quiero agradecer a todos los entrenadores, compañeros de equipo, fans y amigos que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Sin su apoyo no habría logrado todo lo que he alcanzado en el campo de juego”.