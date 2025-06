Exfubolista hondureño dejó el fútbol por cumplir el sueño americano y ahora sorprende al someterse al llamado de Dios

Martínez pudo cambiar su vida del fútbol profesional a convertirse en legionario, pero finalmente no se le concretó y fue otra de las razones que lo llevaron a viajar a las tierras del tío sam.

"Desde niño miré que Estados Unidos aportaba muchas cosas en los hogares y se me dio la oportunidad de conocer Estados Unidos cuando estaba en el Vida y luego se dieron cosas que me llevaron a tomar esa decisión de venirme para acá".

Y lo ahora lo recuerda: "Desde antes de jugar al fútbol yo trabajaba, después jugaba y trabajaba a la vez. Lo malo que aquí las personas piensan que uno solo para jugar fútbol sirve jajaja es un paradigma que me tocó romper aquí".

"Desde niño estaba acostumbrado a todo, yo sabía cómo era la situación, no había nadie esperándome, pero los amigos me ayudaron".

Con un reto muy grande de sacar adelante a su familia, Secundino tomó maletas para cumplir su sueño americano, donde estaba acostumbrado a una vida ligada al fútbol y otros oficios, lo que podría ser un reto no muy difícil para Martínez a su llegada a Estados Unidos.

"Hubo ofertas para el extranjero en el fútbol de Grecia, pero al final cuando no se concretó nada, decidí venirme, luego los salarios eran bajos y la salud de mi madre se complicó, eso me hizo venirme".

Martínez reconoce su llamado en el camino de Dios: "Yo pienso que nací para servir a cristo y trabajar para él, porque es quien me ha abierto puertas y ha puesto personas para salir adelante".

Además confiesa: "He decidido buscar a Dios como primera opción, más compromiso, sin él es imposible. Yo hice un cambio en mi estilo de vida, la familia ha crecido un poco, vamos a la iglesia y estamos sirviendo".

"Yo no vengo de un hogar cristiano, pero ahora mi hermano, mi madre están reconociendo que sin Dios no son nada", confesó.

No todo ha sido color de rosas para el hondureño, donde también ha posado momentos difíciles, donde tuvo que convivir con una situación adversa tras la detención de su esposa e implementación de su grillete.

También aprovechó para recordar desde que momento había tenido la posibilidad de estar al servicio de Dios en su propio país.

"En Honduras antes de debutar en primera división, Dios me puso el deseo de sacar teología, pero el recurso económico no estaba bien y me enfoqué más en el fútbol".

Escuchando la voz de Dios y buscando tener una mejor formación de su palabra, Secundino Martínez ha emprendido su capacitación para predicar su palabra.

"El otro año voy a culminar una parte de lo que es teología, luego la licenciatura y el doctorado y así terminar el ciclo".

Junto a su familia (esposa, tres hijos) Secundino Martínez pasa día a día formando parte este ministerio cristiano, donde cada miércoles, viernes y domingo, se comparte la palabra de Dios en cada una de sus jornadas.