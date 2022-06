Fernando Araújo y su reto con el Victoria tras el paso de Salomón Nazar: “Es un desafío grande tratar de repetir eso y mejorarlo”

“Estoy contento porque voy a una ciudad que ya conozco y sé la idiosincrasia de su gente. Hoy tiene a sus dos equipos compitiendo en la primera división, que no son cosas menores. Me toca estar en la otra vereda, pero con muchas ganas de comenzar con los entrenamientos”, dijo el entrenador Fernando Araújo vía llamada telefónica.

Lo cierto es que entre los candidatos (Héctor Castellón y Jorge Pineda) el perfil de Araújo es quien más gustaba a la afición, razón por lo cual detalló que “lo digo con todo respeto, el hecho de que la gente me tenga un gran respeto es porque me lo he sabido ganar, porque nuestro lado hemos sabido hacerlo. Me pone contento la aceptación y espero estar a la altura de lo que la institución quiere, hacer un buen torneo, repetir o por qué no mejorar lo hecho anteriormente”.

- ¿Qué tipo de Victoria esperaremos con Fernando Araújo? -, le consultamos.

“Un equipo protagonista, ordenado, que tenga buenas pretensiones futbolísticas. Para mí es importante mantener el arco en cero, ser ordenados en cómo llegas a la portería rival. Todo eso se lleva con trabajo y trataremos de potenciar a los jugadores que están y ver los prospectos para brindarles todo lo que queremos”, respondió.

Tras su salida de Honduras Progreso, Fernando Araújo detalló que nunca descuidó el fútbol hondureño y que Salomón Nazar dejó una vara muy alta que tratará de superar.

“En mis ratos libre miraba alg ún partido, estaba pendiente de lo que hacía un equipo u otro. Victoria no hizo un buen arranque, pero terminó siendo uno muy bueno metiéndose en liguilla, eso no es una cosa menor. Por un tiempo estuvieron en los primeros lugares. Es un desafío grande tratar de repetir eso y mejorarlo”, soltó.

SU CUERPO TÉCNICO, REFUERZOS Y PROYECCIÓN CON LOS JÓVENES

Araújo retornará al país con Diego Rosas (exfutbolistas profesionales en Uruguay) y César Basigaluz (expreparador físico de Sebastián Abreu), dos nuevas caras en su renovado cuerpo técnico.

“Se lo robé al Loco Abreu y lo traje a trabajar conmigo”, dijo entre signos de risas por Basigaluz, quien tiene una licenciatura en educación física y amplia experiencia en Uruguay.

Finalmente, adelantó que uno de los fichajes extranjeros que tenía en la mira lo perdió y que entre agenda ya manejan algunas áreas donde buscará reforzar al equipo. Además, dejó en manifiesto que le dará oportunidad a la sangre joven de la institución.

Te puede interesar: OFICIAL: Fernando Araujo regresa a Honduras para convertirse en el nuevo entrenador del Victoria

“Por mi lado ya estoy observando a algunos jugadores, quien tenía en mente ya fichó por otro club. Nunca me gustó apurarme por el tema de los extranjeros, ahora estamos viendo qué líneas reforzar”, dijo.

Y agregó: “Me gusta promocionar los jugadores jóvenes, así que veremos cómo está la cantera del club y también le apostaremos a esos futbolistas que tiene a la espera el equipo”, cerró.

En su paso por el Vida, Fernando Araújo logró puestos de clasificación (repechaje) además, hizo récord de puntos. Con Honduras Progreso logró la hazaña de salvarlos del descenso y clasificar a la semifinal del Torneo Clausura 2021.