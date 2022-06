Luis Suárez lamenta la decisión de Advíncula: “Me mata, tengo una rayita en el corazón. Lo amo”

Luis Advíncula fue uno de los villanos de la eliminación de Perú en la tanda de penales en el repechaje contra Australia rumbo a Qatar 2022.

El jugador de Boca Juniors erró su penal y tras el partido anunció que se retiraba de la selección y que estaba muy triste por lo que sucedió.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

Ante esto, el entrenador que lo hizo debutar, Luis Fernando Suárez, habló sobre su situación y le pidió que no se retirara de la escuadra nacional peruana.