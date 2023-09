Fernando Palomo explica por qué Olimpia se quedó afuera de la Copa Centroamericana y habla de la Selección de Honduras

“A nivel de selecciones están pasando por un proceso de reconstrucción generacional, que creo no se habían preparado del todo para recibir los resultados del mismo, no se puede ir de generaciones muy buenas futbolísticas y en talento a lo que se terminó encontrándose Honduras en los últimos plazos de competencia, creo que es una alerta para todos los clubes formadores de talento, que en su trabajo le pongan mucha mayor atención en esa área para poder desarrollar talento que nutra a la Selección”, fue el consejó que envió el narrador de ESPN.

Y continuó: “En cuanto a clubes, veo nada más lo de la Copa Centroamericana, miré el juego de Olimpia (ante Xelajú), lamentablemente el resultado poco servía porque Olimpia asumió los riesgos de una gira por Estados Unidos pronto a empezar la competencia, a partir de ahí ya no hay mucho margen de trabajo, no hay mucho margen para corregir el rumbo, pero el fútbol es eso, a veces Olimpia está metido en semifinales de la Concachampions y en otras no puede entrar al torneo”.

Ver: Jorge Benguché responde: ¿Es este el proceso en el que te vas a afianzar en la Selección de Honduras?

Sobre las críticas a Olimpia y a Pedro Troglio, Fernando Palomo asegura que sí son un poco exageradas.

“Por un resultado me parece que sí (es exagerado), pero el fútbol es así, si hay alguien que entiende de ese trato es Pedro (Troglio). En ese torneo (de Conchampions en 2020) que lo seguí bastante, sabía lo que iba a pasar antes del partido y sabía parar al equipo para competir en esas condiciones ante esos rivales y le surgió efecto”, expresó.