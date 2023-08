Arboleda da la cara tras eliminación de Olimpia en Copa Centroamericana y deja mensaje al Motagua: “Para nosotros no es fracaso”

Yustin Arboleda no hace drama por la eliminación del Olimpia en las primeras de cambio de la Copa Centroamericana. Es consciente de lo que significa quedar fuera en fase de grupos por la exigencia de lo que representa el club albo, pero no lo considera como un fracaso.

El delantero colombiano, autor de uno de los goles en la victoria (2-0) sobre Xelajú, muestra todo su respaldo al entrenador Pedro Troglio, el principal señalado por el fiasco del León en el torneo internacional, y cree que mucha gente le desea que le vaya mal al argentino para que no este en el país.

¿Cómo califica la eliminación del Olimpia de la Copa Centroamericana?

Asegura que en Honduras hay “mucho anti olimpismo”, desea que Motagua siga adelante en la Copa Centroamericana y agradece el apoyo de los aficionados merengues pese a la situación que vivieron en dicha competición.

Al Olimpia no le ajustó el triunfo sobre el equipo guatemalteco, quedó tercero en el Grupo B con siete puntos, a dos del Real Estelí de Nicaragua y a tres del líder CAI de Panamá. “Tratando de digerir todo lo que pasó ayer, así es la vida, así es el fútbol, todo pasa, remangarse y seguir adelante”.

LA ENTREVISTA

- ¿Cómo estás, dolido, triste, decepcionado o reflexivo después de esta eliminación que no es normal en Olimpia?

Un poco reflexivo, un poco triste, pena no porque al final es un deporte, el sentir de la afición es el mismo nuestro, con mucha tristeza por no haber conseguido el objetivo de avanzar a la siguiente fase, pero también entendemos que esto es fútbol, es una plantilla de jugadores que ha brindado mucha alegría a la institución y a la afición en los últimos años y por supuesto el deseo de seguir ganando, compitiendo, pero también está el sentir de uno como jugador que al frente tenés adversarios que se preparan para conseguir los mismos objetivos que tu te trazas, éramos 20 equipos en la competencia, hoy quedan solamente ocho, uno de esos va a ganar la competencia. Obviamente nos hubiera gustado seguir avanzando, pero es lo que pasó, ahora levantar cabeza y seguir hacia adelante.

- ¿Esta reflexión qué implica, buscar las causas de haber quedado eliminado o darle vuelta a la página?

Bueno, hay que darle vuelta a la página, esto es fútbol, si nos vamos a quedar lamentándonos va a ser difícil, teníamos mucha ilusión de trascender, de poder competir más por un nuevo título internacional pero se nos fue de las manos. Acá los únicos responsables somos nosotros como jugadores, somos nosotros los que entrarnos al campo y debemos hacer las cosas para poder conseguir los resultados. Cada quien hace su parte y asume su responsabilidad, nosotros somos conscientes que debemos de hacer cosas que nos costaron la clasificación, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, toca levantarse, sacudirse, con la frente en alto y preparar lo que es la liga local para intentar ganarla.

- ¿Cómo se asimila quedar eliminado en la primera ronda para un equipo que tiene acostumbrado a su afición a pelear en las últimas etapas de estas competencias internacionales?

Es difícil asimilarlo o hacer que el fanático lo asimile, al fanático le cuesta un poco más, nosotros los jugadores somos de paso en las instituciones, el aficionado está siempre. Nosotros lo digerimos un poco más rápido, jugamos anoche, ya hoy tuvimos que madrugar a entrenar, en tres días tenemos partido de liga y hay que salir a ganarlo. Pero también ayer nos llevamos una grata sorpresa de nuestra afición porque a pesar que la posibilidad de avanzar era mínima, el verdadero aficionado pagó su boleto, fue al estadio y aún sabiendo que el partido había terminado y habíamos quedado eliminados, al final nos fuimos aplaudidos por la afición, eso a nosotros nos da un mensaje que realmente el aficionado olimpista se siente identificado como este grupo de jugadores que dejamos todo en el campo, a veces te van a salir las cosas bien, otras veces no salen bien, pero al final si dejas todo en el campo el aficionado lo reconoce y para nosotros lo que hizo la afición del Olimpia anoche tiene mucho valor.

- ¿Cómo fue hoy el regreso al entrenamiento después de la eliminación?

Es complicado porque estar en una institución como Olimpia te demanda siempre estar compitiendo, disputando en los torneos internacionales, estar en lo más alto del torneo local y cuesta bastante, no es ni la primera vez que lo hemos vivido en nuestra carrera como jugadores de fútbol. Hay que aprender a convivir con ello, no es fácil jugar en Olimpia, es difícil mantenerte en una institución como la de Olimpia. Yo que soy extranjero puedo decir que a veces se critica más a Olimpia cuando queda eliminado de alguna competencia internacional que a la misma Selección, eso te marca algo que realmente es una institución grande e histórica, pero nosotros que estamos en el actual plantel hemos sido parte de esa gran historia, eso nos da un poco de tranquilidad y nos marca la pauta que hemos hecho las cosas bien y que lastimosamente esta vez se nos fue. En el fútbol no siempre vas a ganar, si fueras a ganar siempre tanto en el fútbol como en la vida pues todos fuéramos unos ganadores, pero yo a veces es más lo que uno pierde en la vida o en el fútbol que lo que realmente gana, hoy nos tocó perder a nosotros, hay que estar con la mente tranquila que lo diste todo, no se dio para seguir avanzando, no queda de otra que levantarte y seguir día a día luchando, tratando de conseguir tus metas y tus objetivos.

- La exigencia de la afición, entre más gana, más exige, se acostumbra y ya después no acepta perder...

Lastimosamente sí. Yo me acuerdo que los primeros tres años míos acá en Honduras, Olimpia no ganaba nada y se le exigía, el fanático exigía al jugador, a la directiva. Llegó el profe Pedro y toda esa historia después de tres años y medio de sequía terminó. La gente se ha acostumbrado a que sea un equipo ganador, compite, que afuera representa bien al país, que le competís y ganas a los equipos de México, a los de la MLS, que disputas en Centroamérica y sos el vigente campeón, hasta hoy somos los vigentes campeones de la Liga Concacaf, el día que termina la actual Liga hasta ahí dejaremos el título, pero hasta hoy somos los vigentes campeones. Eso te demanda que estas en una institución muy exigente, que no te permite este tipo de circunstancias, eliminaciones, pero también uno entiende el sentir del fanático, yo pienso que el verdadero fanático está siempre, va al estadio, apoya, independientemente del resultado, obviamente el fanático siempre quiere ganar, pero a veces aunque pierda te reconoce el esfuerzo que hiciste.

También hay un grupo de periodistas que se encargar de prolongar más las situaciones, hoy el mundo que vivimos de las redes sociales se hace todo más complicado, más viral, pero uno cuando toma la decisión de ser futbolistas tiene que saber que las críticas van a estar, las críticas son válidas hasta un límite, eso a mi no me molesta, las críticas las he tenido en toda mi carrera y las tienen los grandes jugadores a nivel mundial. Nosotros trabajamos día a día, no le robamos nada a nadie, no le debemos nada a nadie, tenemos nuestra conciencia tranquila y seguiremos trabajando para conseguir los objetivos.

- La gente no está atacando al equipo como en otras ocasiones...

¿Sabes qué es lo que pasa? Realmente el aficionado olimpista estará inconforme y todo, pero no es el que está “chispeando” en las redes sociales, sabemos que son fanáticos de otros equipos y es normal porque ese es el rebane de ellos entre fanáticos, el aficionado del Olimpia nos ha mostrado todo el respaldo y más ayer, nos hicieron sentir su apoyo independientemente de las circunstancias que sabíamos que era difícil poder alcanzar la clasificación, el aficionado apoyó hasta lo último.

- La afición sale consciente que ustedes lo entregaron todo en la cancha..

Eso al final que solo el aficionado olimpista lo hace, he visto que ni en la Selección, cuando tuvo momentos difíciles en la eliminatoria pasada no fueron a apoyar, en cambio el aficionado olimpista fue al estadio, compro su boleto, nos apoyó de principio a fin, terminó el partido y nos aplaudieron, para nosotros eso tiene mucho valor, estamos en una gran institución con una gran hinchada que independientemente de los jugadores o el cuerpo técnico que está, ellos son el sentir de un escudo, el aficionado va a estar siempre siendo aficionado de su club.

- ¿Cómo se ha tomado en el interior del equipo, como un fracaso?

Para nosotros no es fracaso. Para mí una persona fracasada es alguien que no intenta hacer nada por su vida, es alguien que pasa los días y todo es igual para es persona. Para nosotros es duro quedar eliminados, nos pone tristes, pero debemos entender que formamos parte de un deporte, o ganas o perder, hoy nos toco perder pero no es el final del mundo, ahora nos toca aguantar la crítica y prepararnos para lo que viene, es lo que queda, de nada sirve quedarnos lamentando y tratar de no levantarnos. Ya estuvo, ya pasó, ahora sacudirnos y seguir adelante, esto es Olimpia y el día sábado tenemos un partido importante (vs Vida), hay que ganarlo, hay que ganar la Liga, no va a ser fácil pero tenemos esa obligación de ganar la Liga, el olimpismo no se cansa de exigir, si ganas la 36 quieren la 37, si ganas la 37, la 38, si ganas torneo internacional el siguiente también se quiere y eso es bueno para uno de jugador porque te exige también que cada día tenés que prepararte mejor para estar a la altura cuando te toca.

- Motagua es el único equipo hondureño clasificado a la siguiente instancia, ¿desde qué perspectiva se puede analizar eso?

Yo lo miro desde la perspectiva, como el profe Pedro lo dice mucho y lo reitera, el periodismo hondureño es el principal destructor del fútbol hondureño, así de sencillo. No se valora al fútbol hondureño, en Honduras hay jugadores buenos, la liga hondureña es difícil y te lo digo yo que he jugado en varias ligas, pero siempre estamos diciendo que el fútbol de Honduras no sirve. Hay muchas cosas por mejorar, que se han ido mejorando poco a poco y eso es bueno para la Liga Nacional, pero no se puede medir de que si quedas afuera o entraste a un torneo, sos mejor o peor que cierta liga. A mi nadie me va a decir, porque jugué dos años y medio en Panamá, que la Liga panameña es más fuerte que la hondureña, ni la guatemalteca ni la de Nicaragua, hay cosas por mejorar.

El representar un equipo, a un país, qué te puedo decir, eso no marca de que el fútbol de ese país está superior a otro, nosotros somos los actuales campeones de la Liga Concacaf y yo no sé si el fútbol hondureño es mejor que el costarricense porque nunca he estado en el interior de ese fútbol. Si vamos a hablar del fútbol de Costa Rica yo puedo decir Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, acá en honduras tenemos Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, estamos cuatro y cuatro, pasa mucho por los momentos, el fútbol hoy en día ha cambiado mucho, se hace difícil. Hoy River Plate que es uno de los mejores equipos de Sudamérica está eliminado de la Copa Libertadores y por eso no es que el fútbol de Bolivia, que un equipo boliviano avanzó, está por encima del fútbol argentino, para nada, avanzó un equipo de Paraguay, no me van a decir que está arriba del fútbol de Brasil porque eliminaron un equipo brasileño. Hay que preparse cada día, seguir mejorando en las falencias que hay y seguir todos aportando para que el fútbol de Honduras se siga fortaleciendo cada día más.

- Tocaste un tema importante, ver a Honduras en la Selección o a nivel de equipos como lo peor de Centroamérica, ¿para ti no se ha retrocedido en el fútbol hondureño?

Sabemos que hubieron cosas en el proceso anterior que no se hicieron bien por diferentes circunstancias, los culpables al final no soy yo quien para juzgar o decir los culpables son estos o los otros. Cuando tu haces las cosas mal tiene que tratar de recuperarte y seguir avanzando, a todo un país le duele no clasificar a una Copa del Mundo, pero hay que entender que las generaciones van cambiando, toca tener paciencia. Yo en lo particular creo que aquí hay muy buenos jugadores, buenas condiciones para que el fútbol hondureño siga creciendo, es un trabajo que tiene que ir unido con todo y ayudar, la prensa, el jugador, el técnico, el federativo, el aficionado, es de todos para que al final las cosas se puedan conseguir.

- ¿Qué esperas de Motagua, le deseas suerte?

Ellos tienen que hacer su trabajo, les ha ido bien en lo que va de la Copa, dependerá de ellos hasta donde van a seguir. No le deseamos ni el bien ni el mal, ellos sabrán lo que tienen que hacer, desearle que sigan avanzando, que hagan una gran representación.

- Reinaldo Rueda dice que las cosas más difíciles en el fútbol es completar dos factores, uno es la concentración y otra la confianza del equipo dentro de la cancha, ¿cómo lo ves?

Sin ninguna duda, lo más primordial, los estados de ánimos en el fútbol son fundamentales, cuando andas en buen momento, de sentís en confianza, todo te fluye bien, la concentración que tenés en cada partido es al mil por ciento para conseguir los resultados porque los 100 minutos que se juegan hoy en día hay muchas variantes dentro de un partido, pero si mantienes ese equilibrio y esa concentración lo más probable que el resultado que quiere obtener lo vas a tener, ahora vos estas jugando muy bien, te hacen un gol y te vas abajo, ya los estados de ánimo te cambian y probablemente no te vas a levantar.

- ¿Tiene Troglio el respaldo del plantel?

Nosotros estamos a muerte con el profe, los únicos responsables somos nosotros los jugadores, este mismo un plante que hace siete u ocho meses atrás salió campeón de Liga Concacaf, somos bicampeones, es el mismo plantel que le ganó 4-1 a Atlas aquí, entonces es el mismo entrenador. La gente es un poco injusta, corta de mente le llamó yo. Son muchas alegrías que el profe ha dado a la institución, que se le juzgue por una o dos eliminaciones cuando si te podes a ver el balance que todo lo que él ha hecho en cuatro años y medios en el país ha sido importante. Nosotros como equipo, él lo sabe, se lo hemos dicho, tiene el respaldo de todos los jugadores, la eliminación es culpa de nosotros porque somos los que salimos al campo, debemos hacernos cargo de ello.

- Troglio hablaba hace dos semanas que sino lograba ningún título en esta campaña no tenía que esperar que se lo pidiera la directiva para poder irse... ¿cuál es el compromiso de este equipo para levantar una copa?

El profe está claro y lo ha manifestado a la prensa, a la afición y a nosotros. Ya está grande, sabe tomar decisiones, es un técnico que ha hecho cosas muy importantes acá en Honduras, ya hizo una historia acá, como él dice, como entrenador uno tiene que ser sabio y saber hasta en que momento debe de estar en un lugar, así sea cuando estas ganando o perdiendo. Tiene un contrato por un año más, que termina en mayo, lo cual se disputarían tres torneos, quedamos afuera de uno, quedan dos torneos por disputarse. Él lo dice públicamente que si no gana nada en esos dos torneos que quedan, se va a ir y se le respeta. Todo tiene un ciclo, cuando estas en un lugar y das el máximo tuyo, llega un ciclo que se cumplió y tenés quedar un paso al costado, en eso estamos claros.

Yo veo que acá hay mucho anti olimpismo, que hay mucha gente que le fastidia cuando ganas, cuando te va bien en la vida, cuando conseguís los objetivos. Lastimosamente es algo que tiene el ser humano y lo he notado mucho acá en Honduras durante los seis años y medio que llevo en el país. Veo que hay gente que desea que al profe le vaya mal para que se vaya, no se con que intención lo hacen, si es para que su equipo pueda ganar algo, no entiendo. El profe es un tipazo, gran ser humano, gran entrenador que trata de sacarnos el máximo como jugadores, es como un padre para nosotros. Nos vamos a partir el alma por la camiseta y por el profe.

- A consolarse en la Liga Nacional. Ahora toca el Vida, el próximo rival...

Acá no hay tiempo en quedarse llorando, trataremos de dejar todo, de ganar el partido, seguir en la parte alta del torneo y enfocarnos en la Liga que es lo que tenemos ahora.

- Hoy si calificas para ser llamado a la Selección Nacional, vino Reinaldo Rueda, paisano tuyo, ¿tienes expectativas de ir?

Realmente no he perdido las esperanzas, desde que yo llegué acá, más que todo la prensa y la afición se han hecho el eco de ese tema. Yo aún no tengo la nacionalidad hondureña por temas familiares, yo puedo optar solamente a dos nacionalidades, tengo la colombiana, voy a optar a la venezolana por mis hijas, mi familia porque el fútbol en algún momento va a terminar. Tengo la intención de vivir en Venezuela, donde tengo mi casa. El tema de la nacionalización hondureña está un poco compleja, ningún directivo me llamó ni me mandó un mensaje.

- En las redes sociales circuló que ya estabas nacionalizado...

Para nada, yo tengo mis documentos al día como residente hondureño, se tendría que hacer el trámite de naturalización, pero no se ha hecho ese tema porque no ha habido la necesidad hasta los momentos. La única forma que yo lo pudiera hacer es que llegara la posibilidad de estar en la Selección.

- Estas entre los goleadores históricos, sos el segundo mejor por debajo de Denilson Costa, eso tiene mucho mérito

Cuando llegué al país jamás imaginé poder entrar en la historia, ha sido difícil, muchos años de trabajo, de constancia, de disciplina, de sacrificio, de crítica, de elogio, pero al final uno tiene que saber convivir con eso, mantener ese equilibrio, he pasado muchos momentos difíciles, de lesiones, complicados, gracias a Dios hoy en día contamos con salud y poder seguir agrandando ese legado acá, poder dejar mi nombre escrito en la historia del fútbol hondureño, que se me conozca por mi trabajo, llevo seis títulos ganados con Olimpia, gané tres con Marathón, estar en la historia de máximos goleadores de la Liga Nacional.

- ¿Te gustaría superar ese récord de Denilson Costa, tiene 155?

Sí, sería lindo. Recién estoy por cumplir 32 años, espero que Dios me mantenga con salud, poder seguir por ese buen camino. Cuando tu trabajas Dios siempre te ve a recompensar, los goles van a llegar. El fútbol se nos marca a los delanteros por los goles que hacemos, hay gente que valora otras cosas.

- Has sido el verdugo de los porteros, ¿a cuál se te ha hecho más difícil marcar?

Cada partido es complejo, hay muy buenos porteros acá, tendría que mirar muy bien. Ayer alguien me comentó de que en la carrera que llevó acá le he anotado 13 goles a Motagua, entre lo que he estado en Marathón y en Olimpia, al Real España le he anotado la misma cantidad creo. A Olimpia cuando estuve en Marathón también tuve la posibilidad de anotarle varios. A todos los equipos les he anotado, uno de los equipos a los que pocos goles le he anotado acá en Honduras ha sido a la Real Sociedad y en Tocoa una sola vez le he podido anotar, otros goles solo han sido de local.