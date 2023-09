Reinaldo Rueda palpita el duelo ante Guatemala: Halaga fichaje de Palma por Celtic y responde porqué no llamó a “Buba” López

Reinaldo Rueda aseveró que tiene las mejores expectativas para estos tres partidos del mes de septiembre. Además, respondió el porqué no llamó a Buba López y al fichaje de Luis Palma por el Celtic.

Joseph Rosales espero no tenga ningún impedimento, espero que llegue bien. Y lo de David Ruiz por lo que ha sido su proyección y la experiencia que tiene y la trascendencia que tiene en la MLS. Esperamos disfrutarlo por muchos años.

El club y su departamento médico considera que todavía no contempla todo el protocolo total de la recuperación, esperemos tenerlo para la próxima convocatoria.

¿Elis no vino por el tema de la lesión?

Lo que más me ilusiona es la calidad del jugador hondureño, toda esa pasión que han tenido en su talento. Lo preocupante es el tiempo, ese será el factor adverso de los entrenadores nacionales y más con todos los partidos que hay en Concacaf. Necesitamos más esa inteligencia de los jugadores, porque el tiempo de trabajo es mínimo y hay que optimizarlo.

Las mejores, porque tenemos un buen grupo, aunque no se ha podido hacer un buen trabajo y va a ser difícil porque se va a jugar con jugadores con poco entreno, pero la mejor disposición para hacer un buen juego contra Guatemala y con un buen inicio.

¿Tiene el 11?

Tengo a los jugadores para diseñarlo.

¿Qué opina del fichaje de Palma por el Celtic y el retorno del “Choco” Lozano?

Desearles lo mejor. Que se adapten rápido, que sean figuras, que se consoliden y que puedan transferir eso a la Selección.

¿Le costó dejar fuera a “Buba” López?

No, porque no está entrenando y no ha jugado.