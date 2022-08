¿Lo buscaron Olimpia y Motagua? Francisco Martínez confiesa qué lo motivó para fichar por Marathón

Sobre los rumores que circularon de un supuesto interés de los clubes de la capital, el jugador fue claro: ‘‘Mucha gente ha manejado que Olimpia y Motagua me miraban, pero eso no era concreto. Lo que estaba más oculto fue lo que se dio. A base de trabajo es que uno lo demuestra”.

Marathón, el equipo de los fichajes raros en el fútbol hondureño

Francisco Martínez, que había logrado el ascenso a Segunda División con los Pumas FC, reveló que por Ana Hernández, su madre, terminó aceptando la oferta de Marathón.

‘‘Mi mamá es una de las más emocionadas, es verdolaga de sangre. Ahora más que nunca vamos a luchar por ese campeonato... por ella”, comentó.

El presidente de Pumas como su padre

Sobre cómo se gestionó su llegada a Marathón, Martínez cuenta que él no estaba enterado de la situación y reveló que firmó por un año. ‘‘Todas esas cosas el presidente estaba manejándolas. Yo me mantuve tranquilo todo este tiempo, ayer me dio la noticia, yo no sabía nada de eso, él ha sido como mi papá también por el apoyo, él manejó esta situación y entonces le dije que sí y a darle’’.

El contención dijo que aún no conoce a sus nuevos compañeros y se incorporará a la cueva del ‘Monstruo’ en los próximos días. ‘‘Me debo presentar el jueves en el hotel del equipo para integrarme a los entrenamientos’’, declaró.