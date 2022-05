Futbolista de Olimpia anuncia que usará una máscara para jugar las semifinales del Clausura 2022

Esta etapa no ha sido halagadora para el volante de los merengues, quien reconoce ahora lo que le resta es esforzarse para tener un cupo en el equipo.

“El tiempo de recuperación ya estuvo que fueron dos semanas, ya esta me incorporé a los entrenamientos y estoy haciéndolo de la mejor manera”.

Pese a contar con el alta médica, Jorge Álvarez deberá hacer uso de una máscara a la hora de los partidos y ya aprovecha los entrenos para adaptase a dicha protección.

“Por seguridad más que todo este torneo me dijeron (debe usar máscara), pero vamos a ver si nos acoplamos de la mejor manera a la careta y llegar cómodo”.

Y confirma que: “Ya se tiene, estos días he estado entrenando con una y vamos acoplándonos a esa nueva careta. Es un poco incómodo, pero estos días es para eso, probarla y acomodarnos a eso”.

“Es normal que incomode porque uno está acostumbrado a jugar con la libertad, pero estos días está bueno para ponerlo a prueba y acomodarnos a ello”.

La buena noticia para el jugador es que ya no presenta ninguna molestia e incomodidad en su nariz y ahora solo le resta poner estar en forma y ganarse la confianza del entrenador.

“Dolor no hay, estos días he estado entrenando tranquilo gracias a Dios y es más por cuidado nada más. Hasta ahora hemos hecho espacio reducido, no colectivo para decir si hay temor a la hora de pelear un balón aéreo”

EL CAMBIO DE IDEA EN EL EQUIPO CON PABLO LAVALLÉN