Manuel Keosseián antes de enfrentar a Victoria: “Esperamos estar a la altura; nos tenemos más confianza y fe”

Bryan Barrios y Elmer Guity no podrán estar por lesiones. Felizmente el resto está bien, algo que no nos había pasado en el resto del torneo.

Que son dos partidos, nada mas. Aquí no hay ventaja deportiva, el que hace más goles clasifica, así que nos viene bien en este momento. Ese triunfo ante UPNFM fue importante porque generamos muchas acciones de gol y no se convirtieron por la misma ansiedad que teníamos.

¿Le sorprende el nivel del Victoria de Salomón Nazar?

No me sorprende porque tiene un entrenador que ha demostrado desde UPNFM, donde lo enfrenté, que conoce el tema. Sabe armar los equipos a su gusto y le da su impronta, así que no me ha sorprendido y aparte de eso tiene muy buenos jugadores, pero todavía Marathón no dio todo lo que puede y ya el plantel nos conoce un poco más y por ese lado podemos emparejar la diferencia del torneo anterior.

¿Es favorito Victoria?

Creo que no, ni Victoria ni Marathón. Esto empieza de cero y tenemos las mismas posibilidades.