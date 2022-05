UPNFM hará una reingeniería en la siguiente temporada y anuncia los cuatro candidatos para entrenador a sustituir a Raúl Cáceres

Cruz comparte las decisiones erradas que se tomaron: “Soy el vicepresidente financiero e hice una reducción del 25% del presupuesto para este campeonato, reduje jugadores en relación al campeonato pasado y no reforzamos suficiente al equipo, eso fue en detrimento del torneo, creíamos que nos podía ajustar, pero nos equivocamos por lo tanto es lo que hemos cosechado este campeonato”, se autocuestionó.

“LOS TÉCNICOS SE SOSTIENEN POR RESULTADOS”

La Junta Directiva de Lobos no tuvo la oportunidad de analizar el campeonato con su entrenador Raúl Cáceres antes de tomar una decisión de si continuar o no, fue el mismo DT el sábado anterior quien ante los medios comunicó que no seguiría al frente de la manada y expresó que la directiva los abandonó en las últimas tres semanas.

“No me sorprendieron sus palabras. Él no renunció, su contrato finalizó y renunció a la renovación que se le pudo haber hecho. El mismo reconoce que los técnicos se sostienen con resultados y no se le estaban dando. Las medidas que internamente tuvo que tomar, no lo hizo. No abandonamos el barco, estuvimos hasta el último partido, pero respetamos el trabajo de cada quien porque no soy de los que se anda metiendo en el trabajo del cuerpo técnico. Yo voy veo entrenamientos y partidos, pero no soy que voy y hago la alineación”, comento.