Rodrigo Rodríguez, la nueva apuesta del Olimpia se sincera: ¿Quién es su ídolo? ¿En cuánto tiempo se consolidará? ¿A qué jugador le pedía autógrafos y hoy es su compañero?

Si usted es Olimpia de corazón le voy a dar un consejo muy sano, grábese este nombre: Rodrigo Rodríguez. La Joyita del Rey de Copas.

A sus 17 años puede presumir que ha jugado con el equipo más grande del país y por si fuera poco levantó una copa de campeón en el pasado torneo bajo el mando de ex técnico del equipo merengue, Pedro Troglio.

La vida le ha dado muchas responsabilidades a Rodríguez, pero nos aclara que no va a perder el rumbo, pues tiene bien dibujadito su futuro con el Rey de Copas.

“En dos años me veo consolidado en Olimpia”, nos dice en tono de seguridad, el también estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

“Pero hay momentos- reflexiona el volante mixto - en que le digo a mi papá (Rodrigo) que a veces no me lo creo las cosas buenas que me están pasando. A veces pienso que es una locura las cosas buenas que me están pasando”.