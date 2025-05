Futbolista extranjero abandona Real España antes de la final ante Olimpia y revela la razón de su salida

A esto se suma que, antes de volar rumbo a suelo sudamericano, Gastón Martínez rescindió su contrato con Real España y se confirma su baja para la finalísima.

Martínez también reveló a DIEZ que los jugadores del Real España le prometieron la medalla del primer lugar en caso de que la "Máquina" se corone campeón del torneo Clausura 2025.

"Hablé con "Buba", me dijo que me la iba a mandar con Braian Benítez. Ellos me prometieron que por mí y mi familia me la iban a mandar. Así que estoy seguro que la vamos a ganar. El grupo de Real España es muy lindo, muy unido y cuando tenés los grupos así unidos se ganan grandes cosas", comentó Martínez DIEZ.

No obstante, Gastón Martínez apenas disputó dos cotejos con los colores aurinegros y no era titular indiscutible en la campaña liguera. Jeaustin Campos tendrá que cambiar la estrategia para la finalísima ante la baja sensible de Daniel Aparicio.