Sacaza reveló quién es el jugador que admira internacionalmente, los consejos que le dan sus compañeros de equipo, el club con el que no pudo debutar en Liga Nacional de Honduras y los objetivos que sueña cumplir con el 19 veces campeón del balompié catracho.

El defensor central Giancarlo Sacaza está cumpliendo el rol de zaguero tras las bajas por lesión de los jugadores Luis Vega y Carlos Meléndez. El juvenil no ha hecho extrañar a sus compañeros por sus destacadas actuaciones en los primeros juegos del torneo Clausura 2025.

Uno de joven desea jugar, siempre hay que dar lo mejor de uno. Vengo de San Pedro Sula, pasé por Real España por reservas. Luego se me dio la oportunidad en Motagua.

Gracias a Dios que se me está dando la posibilidad, debemos estar listos cuando venga el momento, se requiere de todos, ahora toca responder y darle los servicios al equipo.

¿Sería caótico perder ante Lobos UPNFM?

Todos los rivales son difíciles, no podemos subestimar a nadie, tenemos una racha que no deseamos, venimos de a poquito, a los rivales no hay que subestimarlos, Motagua te exige siempre estar en la parte alta de la tabla.

¿A qué jugador admira a nivel internacional?

Admiro mucho a Virgil Van Dijk, de la Premier League. Es muy completo: tiene liderazgo, es una bestia, siempre lo he admirado. Es un sueño cumplido estar con grandes compañeros.