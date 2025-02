¡Messimanía! Compositor hondureño le dedica pegajosa canción a Leo Messi: “ha sido una leyenda”

¿Cuánto se tardó en componer la canción? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo tomó la noticia cuando revelaron que Messi llegaría a Honduras?

LA ENTREVISTA

¿Quién es Edgardo Pérez?

Fui animador oficial de las ferias a nivel noroccidental, eso me incursionó en la parte artística y de locución, aprendí mucho en el país. Esta carrera la comencé a mi edad, pero nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para divertirse, estoy haciendo cosas increíbles.

Yo escribí esta canción hace tres años, me esforcé para grabarla, tiene un costo, es algo bonito hacer lo que uno apasiona. Me gustaría estar en el Estadio Olímpico. Me hubiera gusta hacer ese homenaje y que Messi lo viera. Pero hay una política del Inter Miami, el cual tiene su cláusula, hay que respetarla.