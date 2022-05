Sitio para grandes: Los jugadores con más títulos en cada uno de los clubes grandes de Honduras

En cada equipo hay ídolos que se ganan el cariño de la afición por diferentes motivos. Unos por ser carismáticos, otros por el largo tiempo de pertenecer en determinada y algunos por la cantidad de trofeos que ganan con las entidades.

En Liga Nacional de Honduras hay jugadores que han hecho historia, unos más que otros, lógicamente. Son pocos los que se pueden poner a alardear de ser los más ganadores de títulos con los clubes denominados grandes en la primera división.

En nuestro país no hay un futbolista que ostente más preseas doradas que Donis Escober, jugador que con la camiseta del Olimpia logró ganar 16 títulos. El portero no se puso otra camiseta que no fuera la del Viejo León.

Por otra parte, en Real España está el exjugador Allan Costly, quien durante su época de defensor con la máquina logró alzar seis títulos de campeón. En la máquina no hay un jugador que más ganó que el papá de Carlo.