¿Es el mejor Olimpia de la historia y huele bicampeonato invicto? Gustavo Reggi: “Tenemos un plantel de leones que lo hacen ver fácil”

Olimpia alcanza el liderato y los comentarios sobre el partidazo de Alex Güity

Me siento contento como todos los muchachos, jugadores, cuerpo técnico, utileros, porque esto es un trabajo de hormiga, eso suma muchísimo para la estructura de la institución y del fútbol, es un premio de todos, pero ya mañana volvemos al próximo entrenamiento y pensar en el próximo partido. Hoy había que ganar para mantener la punta, lo mismo, para mantener o estirar la punta.

Fue figura, a nosotros no nos asombra porque sabemos la calidad de portero que es, pero sabemos que es un arquero joven que necesita en la espalda 18 o 15 partidos. Entonces, en años anteriores se lo comentamos, tiene futuro, pero la posición de portero es difícil, más cuando nosotros tenemos a “Caracol” (Menjívar) que es de la Selección, está en buen nivel, pero lamentablemente es un puesto, a él le va a servir muy bien para su futuro.

¿Este es el mejor Olimpia de la historia?

No sabía que no perdíamos hace un año, no tenía idea y va en base a lo que dije antes: nosotros vamos semana a semana y lo que vaya pasando, si es mejor para nosotros, bienvenida sea. Nosotros estamos acá para lograr el objetivo que es ser campeón, esa es la idea, no estamos con la información de la estadísticas, las cuales están para romperlas, nosotros estamos para romperlas, pero no nos volvemos locos por lograr eso, pero sí volvernos locos para ganar hoy para seguir en la punta.