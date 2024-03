Tota Medina sorprende al revelar la razón por la que no pudo utilizar a Alexy Vega ante el Victoria

Medina aprovechó al término del partido para hacer sus propias valoraciones del partido y destacó aspectos claves como la ausencia de Alexy Vega.

”Los que trabajamos salió por momentos, pero nos faltaron algunas situaciones. Con respecto al futuro, estamos pensando en el Olancho, es lo más cercano que tenemos y no podemos aventurarnos a los clásicos. Hay que cerrar esta primera vuelta”

AUSENCIA DE ALEXY VEGA

“Tenía una cláusula de no poder estar en el partido de hoy, no lo pudimos utilizar. Desconozco las negociaciones y nosotros tenemos que resolver los con otros muchachos”.

VARIANTES EN EL PARTIDO

“Muchos de los muchachos vienen trabajando y lo hacen bien, le tocó a Techera de buena manera, Bodden que no lo hizo en los partidos anteriores y son variantes para lo que viene”

RENDIMIENTO DEL GRUPO

“Por momentos me gustó el equipo en otros no me fui conforme y podríamos haber ampliando el resultado con el penal. Creo que hay que aprender y yo debo aprender y ser equilibrado, pero el triunfo nos permite seguir ilusionando”.

DERROTA DEL CLÁSICO

“Nos duele cómo a cada aficionado, familiar, jugador, pero no hemos tenido tiempo para lamentarnos y hay que salir rápido de eso. Hay que pensar en lo que se viene que es Olancho. El trago amargo lo llevamos”.

PROBLEMAS CON LA AFICIÓN

“Nunca me peleo con la afición, son distintos puntos de vista y reclamaban por un jugador que todos quieren verlo, pero debo poner 11 y tengo 32 en lista. Yo los quiero poner a todos y no puedo”.