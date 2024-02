Reggi, asistente de Troglio en Olimpia: “Fuimos superiores tácticamente y no nos patearon al arco”

El argentino mano derecha de Troglio afirmó que fueron justos vencedores y que Motagua no puso nunca en aprietos el resultado. Adujo que no piensa en el récord, pero que si da, bienvenido sea.

CONFERENCIA DE REGGI

No piensan en el récord: “Nosotros no pensamos en el récord, desde que llegamos a la institución es ganar todos los domingos, eso nos llevó a ganar lo que ganamos, lo que hemos logrado, pero no es porque dijimos ‘haremos un récord’, para eso necesitas ganar y no perder. Durante el trabajo de la semana era ganar para acercarnos a la punta y ese era el objetivo”

El juego se acerca a lo que quieren como cuerpo técnico: “Pensaremos y analizaremos el próximo rival así como hoy analizamos a Motagua. Cambiamos el sistema y el modelo de juego nuestro, sabíamos que si ganábamos la mitad de la cancha, no íbamos a tener problemas, manejamos el juego futbolístico, fuimos superiores tácticamente, no nos patearon al arco, después creo que mordimos en todos los sectores de la cancha, nos faltó un poco de más tranquilidad en la zona de ataque, si hubiéramos estado un poco más finos “