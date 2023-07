Héctor Castellón, DT de UPN, se compara con Washington Tabárez, habla del Motagua y adelanta noticia de su enfermedad

¿Qué significó el que fueran a celebrar con usted el gol en silla de ruedas?

Es una de esas cosas que nos pasan a los viejos ya cuando nos estamos poniendo así, porque nos dan reumas, verrugas, pelotas. Tengo una masa en el sacro, no sé que es, es una ruedita que tiene en la cola, esa masa me está presionando los nervios y ha hecho que los pies se durmieran. Los pies los he ido despertando, ayer los metí en el hielo, no aguanté mucho en los dos pies, uno más que otro. Lo que me está afectando es que no tengo control sobre el pie derecho porque los músculos isquiotibiales están débiles, no me puedo parar, no tengo fuerzas. Viene la siguiente terapia que es fortalecer la parte de los músculos, ¿será que ya estoy viejo?

¿Qué tan complejo es dirigir a través de una silla de ruedas?

Es difícil pero es una experiencia nueva para mí. Me vi en el profe Washington Tabárz, extécnico de Uruguay, dirigiendo el Mundial en su silla. Hoy me tocó a mí, pude dar las instrucciones, planteé el partido clarito el partido, lo llevamos a cabo tal como lo planteamos, disfrutamos el partido con mi equipo de trabajo a quien agradezco, a la junta directiva. Ellos saben que cuentan conmigo y vamos para adelante.