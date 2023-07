Ninrod Medina responde a los que piden su salida del Motagua tras el amargo empate ante UPN: “Hicimos un mal partido”

Asimismo, respondió el porqué salió en el ataque con Jairo Róchez y Agustín Auzmendi, y opina de Marlon Licona, quien no apareció en la convocatoria del partido de hoy.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cuáles son las sensaciones tras el primer juego del Apertura 2023?

El juego en términos generales no nos gustó, hicimos un mal partido. Motagua, en lo menos negativo, si se puede resaltar es el empate, no tuvimos argumentos, no se vio con intensidad, la actitud de lo que habíamos hablado. El rival nos neutralizó totalmente y seguramente tuvo argumentos para que el juego se haya dado a su favor, pero son circunstancias de eso, seguimos tranquilos pensando que es un inicio, ya que es prematuro y esperemos que el equipo se vaya afinando más.

¿Con qué se queda Ninrod Medina?

Mientras no se den resultados a favor, no solo la afición que indudablemente paga un boleto, uno mismo que está adentro y lo vive, seguramente hay una sensación de impotencia en base a lo que se ha trabajado y nos tiene que obligar a que el equipo se vea diferente, entonces, lo rescatable es eso, no te puedo dar más argumentos del equipo, ustedes lo plasmaron y lo vieron, un equipo apático y sin argumentos, vamos a remarcar más a lo que viene, porque el equipo se ve bien.

Algunos aficionados le gritaron “Fuera Ninrod”, ¿cómo lo toma?

Es parte de esto, no me vuelvo loco por eso. Si yo le hiciera caso a eso no estaría sentado desde el primer día que llegué. Hay muchas personas que no quieren, pero nosotros tenemos argumentos para quedarnos acá, se han hecho buenos y malos partidos, es parte de una carrera. Todos queremos que el equipo camine, el señalamiento siempre va hacia uno, eso lo aceptamos.