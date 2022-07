Héctor “Lin” Zelaya advierte en su nuevo rol como director deportivo del Vida: “Es un equipo que tiene que ser campeón”

En palabras del propio Héctor Zelaya, “yo vine al Vida porque mi deseo, visión y lo que veo dentro del club, es un equipo que tiene que ser campeón, no porque es a la fuerza, sino porque tiene la plantilla para serlo”.

“Son pequeños detalles que hay que corregir para que lo logren. Si el jugador quiere, porque tiene un excelente cuerpo técnico y un presidente que se entrega a ellos, les da de todo. No puede ser que el jugador no entienda esas razones, no le espera más el Vida que ser campeón”, soltó.