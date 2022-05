Héctor Vargas advierte en DIEZ TV que espera que la final ante Motagua no sea manchada por decisiones arbitrales

El técnico del Real España, Hector Vargas, fue el invitado de lujo en DIEZ TV a través de las pantallas de GO TV previo al primer choque de la final del torneo Clausura ante Motagua el domingo en el estadio Nacional “Chelato” Uclés y adelanta que saldrán con un estilo de juego ofensivo.

Enfatizó que el Ciclón Azul no se guardará nada en el coloso capitalino ya que jugar de forma defensiva sería un grave error, tomando en cuenta que estarán en condición de local.

En su charla con Diez TV el DT exteriorizó que la final “está 50/50” y “emocionalmente Motagua está bien, porque viene de eliminar al tetracampeón, si bien es cierto su nivel ofensivo no fue bueno, pero defensivamente fue bueno”.

Adelantó que Motagua saldrá a buscar el partido y por la tanto “yo veo una final linda”, al tiempo que advirtió que espera transparencia de parte de los árbitros para estos dos encuentros y que “no se vaya a manchar por decisiones arbitrales”.

Vargas ahondó que se ha encontrado en su plantel con jugadores comprometidos, pero que eso no basta, ya que advirtió que no han ganado nada.

Lea: Ramiro Rocca, el goleador sin corona que busca su primer título en Honduras con Real España

Seguidamente el estratega argentino aceptó que este Motagua es más peligroso con el técnico Hernán “La Tota” Medina.

Asimismo, avaló el trabajo que ha hecho el conjunto capitalino en la zona defensiva, pero adelantó que este domingo “ellos tienen que proponer en un estadio lleno, con una propuesta diferente, tienen que salir a ganar, ya que las finales son diferentes”.

Héctor Vargas dirigida su octava final en su carrera deportiva y ahondó que “los pequeños detalles te harán campeón”.

La misma sensación

Por último, cerró diciendo que la sensación que siente “es la misma ansiedad de siempre, es la que me gusta. Jugar una final y no sentir ese cosquilleo, ansias o ilusionarse con levantar la copa. Yo creo que el que no tiene esa ilusión tiene que dejar esta actividad. A mis jugadores les dije que vamos por el campeonato”.