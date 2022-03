Héctor Vargas se enoja previo al clásico: “Eso me molesta y me duele porque no va con el fútbol, va con la mala gente”

Héctor Vargas habló en la previa del derbi sampedrano entre Real España y Marathón. El argentino ahora está del otro lado, pues defiende la causa aurinegra. Antes peleó por el verde.

En la conferencia de prensa previa, Vargas se molestó con una acción ejecutada por la junta directiva del Marathón, que despidieron a un utilero por creer que le pasaba información al ahora técnico del Real España, esto de acuerdo a lo que él mismo mencionó.

Vargas fue claro y dijo que eso no es fútbol sino de gente mala. Asimismo, dejó claro que el Real España tiene la consigna de ganar el duelo. Habló además de la debacle de la Selección de Honduras y dio claves del porqué se viene en decadencia.

LO QUE DIJO:

El clásico contra Marathón: “Sigue siendo un clásico, hay que tratar de ganarlo, creo que tenemos toda la posibilidad de hacer respetar nuestra casa. Venimos bien y por buen camino y con todas las ganas de seguir haciendo las cosas así. Vamos a darlo todo para seguir sumando como lo venimos haciendo”.

Su análisis de Marathón: “Todos los clásicos son diferentes, creo que Marathón se reforzó bien, hizo buena inversión, fue uno de los primeros que comenzó pretemporada, simplemente que cuando yo asumo en Real España el Marathón estaba seis puntos arriba, ahora creo que tiene seis o siete abajo. Hay que tratar de hacer un juego inteligente y pensar más en el equipo nuestro y tratar de sumar que es lo importante”.

¿Pesará la racha de siete juegos ganados al hilo?: “A la hora que se da el partido eso se olvida. Yo tengo gente dentro de Marathón que me están contando, bueno, de hecho sacaron al utilero porque supuestamente tienen miedo que me informe a mí, entonces, tenían que haber sacado a los siete utileros anteriores como lo hicieron esta vez. Uno siempre trata de averiguar información con nosotros como el partido del sábado pasado que jugaron contra el Lone. Preguntan para que les manden videos y para ver cómo venimos jugando nosotros, es normal, creo que es normal la información pero en este caso sacar al utilero porque creían que yo iba a preguntar algo, está mal. Eso me molesta y me duele porque es algo que no va con el fútbol, va con la mala gente y realmente no se hace. Va a ganar quien mejor haga las cosas”.