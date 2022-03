‘Primi’ Maradiaga no huirá de Platense puesto que “las ratas son las primeras que se van y yo no quiero serlo”

“-¿Ha pensado en renunciar?- Lo hice una vez, y fue en el torneo cuando perdimos acá (Excélsior ante Platense), me sentí impotente, que prácticamente observaba que mi trabajo no estaba saliendo como hemos pretendido, pero como fue la finalización y el respaldo de la junta directiva, como se dice popularmente: -las ratas son las primeras que se van y yo no quiero ser rata, quiero quedarme hasta el final con el proyecto”. Soltó.

Te puede interesar: El otro yo de Elías Burbara: Jugador que deseó, la historia del fichaje caído de Juan Vieyra, su primer carro y todas sus confesiones

EXTRADEPORTIVO

Aunque ‘Primitivo’ Maradiaga no quiere creerlo así, reveló que hubo cosas extradeportivas que han sido como peste para el club, razón por la cual están en esta posición.

“Hay cosas que no están dentro de nuestro alcance y eso nos ha privado de algunos resultados, pero en mi mente no ha pasado, estaré hasta el final, si la junta directiva toma otra decisión, es cuestión de ellos, pero yo formé este equipo, lo he trabajo y este momento es el adecuado para hacer el repunte y salir de la posición en la que estamos”.

Ver: Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2021-22

Ante ello añadió que “creo que sí, al final nos vinimos a enterar de ciertas cosas que se estaban dando, al final hicimos la limpieza de lo que venía siendo perjudicial para la institución”.

Finalmente, reiteró en que no ha pensado en hacerse a un lado y que confía en poder librar a la plantilla de esta crisis remontando a Real Sociedad, de quienes está a 10 puntos de diferencia.

“He estado en otros equipos de ‘altas posiciones’ y he abandonado porque pienso que no hay un respaldo, ahora no, yo puedo firmarle y estar convencido que me están acuerpando, eso para mí es un factor importante. Estamos fortalecidos porque la junta directiva me ha dado ese respalda”, cerró.