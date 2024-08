Héctor Vargas dispara con todo contra el arbitraje tras triunfo de Motagua ante Real Sociedad: “Vino el VAR, bienvenido”

El entrenador argentino disparó con todo en conferencia de prensa al quejarse del arbitraje. Vargas dice que los encargados de la justicia en el Nacional utilizaron el VAR.

“Hoy es 10 de agosto, vino el VAR, bienvenido el VAR, necesitábamos eso, lo digo porque el cuarto árbitro me dijo que estaban analizando el penal, y se dieron cuenta que tardaron 40 y pico de segundos para cobrar el penal. Hace una semana contra Juticalpa, le pega una patada en la cara, el árbitro no vio, normal, y no le avisaron del VAR, ahí hubiéramos ido ganando el partido con un futbolista más y a partir de ahí hubiese sido diferente el resultado”, expresó Vargas.

“Me extrañó todo eso, si vio, cobró y se equivocó está bien, pero si no vio, qué esperó, el cuarto árbitro me dijo que estaban esperando, que estaban analizando. ¿Qué van a analizar? Si lo vio, bien, sino no lo vio y ya. Esta situación manchó todo un poco porque hasta ahí el equipo se estaba parando bien, no se desacomodó después, teníamos la lesión de Diego Reyes y de Carlos Bernárdez, tuvimos que poner a Mónico de punta, que no es la posición ideal. Con varios problemas apelamos a la situación de esperar un poco y buscar la transición rápida. Sin sacarle mérito al triunfo, me extrañó, felicito y alabo la producción del VAR”, agregó el DT argentino de Real Sociedad.