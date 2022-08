Héctor Vargas revela la clave para ganar el clásico a Marathón y ya vive el duelo ante contra Hernán Medford por la Concacaf League

“Veníamos de un desgaste importante de un viaje largo tras jugar en Costa Rica contra el equipo campeón y antes con el Olimpia. Fue una semana dura, pero el equipo respondió y en otra ocasión hubiéramos intentado hacer más goles, pero no podíamos tener más desgaste porque el miércoles nos espera el Vida que viene peleando la tercera posición con nosotros”.

TRANQUILIDAD

“Cuando tienes un hombre más no hay necesidad de matarlo y sacar la ventaja en el minuto uno, hay que manejarlo, distribuir, hacerlo correr para desgastarlo y no arriesgamos nada. En el segundo tiempo nos dedicamos a mantener el resultado. Tenemos 11 puntos y ahí vamos peleando en el campeonato”

UNA GOLEADA

“Si nosotros hubiéramos tenido un poco más de descanso se hubiera intentado, pero no era parte de lo que se busca, el resultado tomó forma y la goleado no nos convenía, sino ganarlo y no sufrir lesiones”

MOLESTIAS DE YEISON MEJÍA

“Son dolencias del esfuerzo, lo de Yeison, Montes, Kevin Álvarez, son algunos que están resintiendo el esfuerzo, pero para el miércoles están bien y hoy era el clásico, no se podría cambiar más”

LE VA BIEN EN LOS CLÁSICOS

“El tema está en planificar bien los partidos, saber donde estoy y el caso de hoy fue diferente, la expulsión de Vargas nos facilitó el partido. Al principio tratábamos de imponer, pero ellos también imponían su fútbol. Creo que el clásico es para pensarlo y después jugarlo”.

QUEJAS EN LA CONCACAF

“Ahora hay una equivocación que se cree que ahora en Europa se juega a mitad de semana. Desde España a Italia tenemos dos horas en avión o chárter, aquí hicimos 12 horas de Estelí, eso fue un viernes y el domingo nos tocaba Motagua de local. No es lo mismo jugar aquí que en Europa. Uno pide si se puede correr un partido y en mi caso sin quejarme”

ENFRENTAR A MEDFORD

“Él no juega, yo tampoco, ya estamos viejos los dos. Me tocó enfrentarlo cuando yo estaba en Olimpia y él Real España, ahora está con Herediano y yo con Real España. Vamos a intentar hacer los mejor, es un gran técnico y lo ha demostrado en varios países”