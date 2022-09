Héctor Vargas no se va tranquilo con el resultado, dice que en una eliminatoria directa puede pasar de todo

Con este plantel jugamos bien el torneo pasado, batimos un récord de partidos ganados en el torneo local, así que creo que vamos por buen camino; sí falta consolidar algunas cosas, pero vamos bien para llegar a Heredia o San José, no sé dónde nos van a llevar, para ir a jugar de manera inteligente y hacer valer esos dos goles de ventaja que tenemos.

Simplemente es que estamos por buen camino, tenemos un equipo corto quizá, por ahí no me deja competir a nivel nacional, pero a nivel internacional con los jugadores que estamos cuidando para llegar de la mejor manera, lo estamos haciendo bien.

¿Siente que la llave está servida? Escuchamos al profesor Hernán Medford con mucha confianza de recuperarse en Costa Rica.

Tenemos ventaja, faltan noventa minutos. Como técnico si me hubiese tocado perder este partido, siendo técnico del Herediano, diría exactamente lo mismo, que la llave no está cerrada, que tenemos dos goles de ventaja, sí los tenemos.

Siempre me decían que dos goles de ventaja es la diferencia más fácil de remontar, pero a mí siempre dame dos goles de ventaja, ya después uno se encarga de manejarlo, planificarlo, a veces sale y otras no, pero realmente uno como técnico no va a decir esto ya está porque faltan 90 minutos en Costa Rica y tenemos que llegar a jugarlo inteligentemente, como al Cartaginés, que cada gol que le hacíamos, se la poníamos cuesta arriba, entonces esperemos traer el resultado que buscamos.