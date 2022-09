Henry Figueroa confiesa su calvario tras ser suspendido: “Soy un ejemplo a seguir porque nunca bajé los brazos”

“Yo soy una persona que creo bastante en Dios y en la fe. Nunca bajé los brazos a pesar de lo que me pasó y siempre confié en que él me iba a poner de vuelta en un terreno de juego. Estoy más que agradecido con el Vida, con su gente, directiva y afición. Cuando yo llegué se dijo esto y lo otro, pero son cosas que siempre se dan. Vamos a seguir creciendo como persona, como padre, como hijo, futbolista, amigo. La edad no te limita ante nada todo depende de estar fuerte como lo estoy”, argumentó.

- “No ha sido nada fácil” -

Después de una terrible entrada al futbolista Elvin Casildo del Olimpia en un partido con el Marathón disputado el 1 de marzo del 2020, la Comisión Nacional de Disciplina castigó a Figueroa por seis meses en consecuencia a las amenazas que realizó al árbitro del partido Óscar Moncada tras haberlo expulsado del encuentro.

“He cambiado mucho. Lo que me pasó me sucedió a una edad en la que venía creciendo futbolísticamente. Ahora tengo 29 años, estoy mejorando mi conducta y dentro del terreno de juego. Esto viene de Dios y nadie más, ya me hizo pasar por esas pruebas duras que no fueron nada fáciles. Han sido dos años y medio, me quitaron el castigo del dopaje, después me suspendieron por seis meses, esto no ha sido fácil. Aquí estoy de pie y soy un ejemplo a seguir porque nunca bajé los brazos”, mencionó.

Carlos “Gullit” Peña

El otrora internacional con la Bicolor salió en defensa de Gullit Peña, que el miércoles fue presentado como nuevo refuerzo cocotero.

“Es un jugador que se le ha atacado mucho y sé que vendrá a hacer un buen papel acá, no podemos juzgar a alguien, todos hemos tenido errores en la vida, y nos toca sufrirlo silenciosamente, cada quien vive su vida como le parece y Dios siempre da segundas oportunidades”, cerró el defensor central.